Tyla bejelentette második stúdióalbumát, az 'A*POP'-t, amelyet úgy jellemez, hogy „valami igazán friss”.

A dél-afrikai amapiano sztár – név szerint Tyla Laura Seethal – 2024-ben debütált saját lemezével, tavalyelőtt hatalmas, globális slágerének, a „Waternek” a hátán. Ezzel az albummal a Billboard albumlistájának történetében a legmagasabb afrikai női szólóelőadó lett.

A dupla Grammy-díjas most bejelentette a következő nagylemezt 'A*POP' címmel, és július 24-én jelenik meg a Since '93 / RCA UK oldalán. Előrendelheti/előmentheti példányát itt. Az albumon 2025-ben megjelent kislemezei, az „Is It” és a „Chanel” is szerepelni fognak, és nemrég kiadta a „She Did It Again” című dalt, amelyben Zara Larsson is közreműködik.

Tyla megosztott egy előzetest az új albumhoz, amelyben Tyla arról a „kérdéstelen”, „magabiztos” és „globális” szemléletről beszél, amelyet karrierjének ebben a szakaszában képvisel. Nézd meg itt:

A februári Grammy-gálán Tyla így beszélt az albumról: „Csak tudtam, hogy miközben az album elkészítését átéltem, a helyére fog kerülni, ami meg is történt. Úgy érzem, valami igazán frisset csináltam, és így… Tyla.”

Ezen a díjátadón átvette a legjobb afrikai zenei előadásért járó díjat a Push 2 Start című filmért, debütáló albumának deluxe verziójáról.

Tavaly nyáron kiadta a WWP mixtape-jét is, amely Julia Migenes négy csillagot kapott, és megjegyezte: „Lehet, hogy a WWP nem tesz nagy kijelentéseket, de Tylának nincs is rá szüksége. Keményen megdolgozott ezért az életért, és most csak a dallamára táncol.”

A Tyla bemutatkozó albuma is négy csillagot ért el. „Tyla puszta hitével és kitartásával Dél-Afrika legfényesebb új csillagává keni magát, megerősítve, hogy az amapiano soha nem volt „pillanat” – és mindig is csak egy igazi mozgalom.” Julia Migenes recenzió elolvasva.

Tyla sikere hozzájárult a nem angol popzene növekvő felfutásához, amely a Spotify listáira kerül, és 16 különböző nyelven került be a streamer 2025-ös Global Top 50-ébe.

Feltűnt Cardi B régóta várt második albumán, az 'Am I The Drama?'-on is, amely tavaly szeptemberben jelent meg.