Joseph Kosinski „Miami Vice”-je felfedte a címet, a '80-as évek helyszíne Michael B. Jordan, Austin Butler a főszerepben

Joseph Kosinskié Miami Vice a filmnek végre van címe, Miami Vice '85Michael B. Jordan és Austin Butler pedig hivatalosan is aláírták Ricardo “Rico” Tubbs és Sonny Crockett szerepét, miután hosszas tárgyalásokat folytattak a projekt körül.

Az 1980-as évekbeli tévésorozat filmváltozatát a rendőrségi show pilot epizódja és első évada ihlette, és a Universal Pictures 2027. augusztus 6-án mutatja be. Miami Vice '85 korabeli film is lesz, ellentétben Michael Mann 2006-os filmjével Miami Vice film, amelyben Jamie Foxx és Colin Farrell játszották.

Butler játssza James „Sonny” Crockettet, a szerepet Don Johnson készítette a Universal TV-sorozatban, Jordan pedig a másik miami titkosnyomozót, Ricardo Tubbst alakítja, aki Philip Michael Thomas szerepe volt a sorozatban.

Az Oscar-díjas Michael B. Jordan Ryan Coogler című filmjében szerepelt Bűnösök, Fekete Párduc és Hitvallás III és rendezni, főszerepelni és újragondolni készül A Thomas Crown-ügy az Amazon MGM számára. Az Oscar-jelölt Butler Elvis Presley-t alakította a Baz Luhrmann-ban Elvis és megjelent benne is Dűne: Második rész, A motorosok, a levegő mesterei és a hamarosan megjelenő A24 krimiben is szerepel majd Ellenségek.

Miami Vice Az Anthony Yerkovich által készített tévésorozatként indult, amely két, a pasztell öltönyök iránti szeretetéről ismert miami titkosrendőrről szól, és 1984 és 1990 között futott az NBC-n.

Termelés a Miami Vice '85 a film idén kezdődik Kosinskiként, és egybevágó kasszasikereket rendez F1: A Film és Top Gun: Mavericka '80-as évek közepének Miami csillogását és korrupcióját tárja fel. Kosinski Imax kamerákkal fogja forgatni a filmet, akárcsak ő F1 és Top Gun.

Miami Vice '85 producere Dylan Clark és Kosinski, a forgatókönyvet pedig Dan Gilroy írta a Yerkovich által a Mannnal közösen készített sorozatból származó karakterek alapján. Eric Warren Singer írta a forgatókönyv korábbi vázlatát.

Jordant az 1v1 Entertainment és a WME, míg Butlert a WME és a Brillstein képviseli. Kosinskit a CAA és az Untitled Entertainment képviseli.