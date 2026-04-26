Zara Larsson bejelentette a „Brat” ihletésű deluxe albumát PinkPantheress, Robyn, Shakira és mások közreműködésével.

Zara Larsson bejelentette egy all-star 'Midnight Sun' remix albumát, amelyet a 'Brat' spinoff lemez ihletett.
A svéd popsztár tavaly nyáron adta ki ötödik stúdiólemezét, köztük a 'Pretty Ugly', a 'Midnight Sun' és a 'Crush' kislemezeket, most pedig egy deluxe kiadás részleteit is elárulta, a 'Midnight Sun: Girls Trip' címmel.
Számos nagy név szerepel majd az album dalainak új verzióin, köztük PinkPantheress, Shakira, Tyla, Robyn, Madison Beer, Kehlani és Bambii. Május 1-jén jelenik meg a Sommer House/Epic Records gondozásában, és előrendelhető itt.
Larsson szerdán (április 22-én) jelentette be az albumot az Instagramon, és közzétett egy videót, amelyben belép egy benzinkútra, és kiválasztja a kulcstartókat, amelyeken az összes munkatárs neve szerepel.
„Annyira megtisztelő és izgatott vagyok emiatt” – írta. „És tudod, mi az őrültség? Ez még csak a lányok utazásának kezdete! Mint a HELLO Ez a nyár őrület lesz.”
Zara Larsson – „Midnight Sun: Girls Trip” számlista:
- 'Midnight Sun' (ft. PinkPantheress)
- „Blue Moon” (ft' Kehlani)
- „Pretty Ugly” (ft. JT és Margo XS)
- „Girl's Girl” (ft. Emilia)
- „Crush” (ft. Eli)
- „Eurosummer” (ft. Shakira)
- „Dögös és szexi” (ft. Tyla)
- „The Ambition” (ft. Madison Beer and Bambii)
- „Saturn's Return” (Malibu és Helena Gao lábánál)
- „Puss Puss” (ft. Robyn)
🚨 A philadelphiai „Midnight Sun Tour" soundcheck-je során Zara Larsson megerősítette, hogy a „Midnight Sun" deluxe verziója hasonló lesz a Charli xcx „brat" deluxe-jához, amely a dalok újragondolt remixeit tartalmazza funkciókkal, valamint új, kiadatlan…
A március 30-i philadelphiai show előtti soundcheck során Larsson válaszolt egy rajongó kérdésére, amely azt kérdezte, vajon a Girls Trip hasonló koncepció lenne-e Charli XCX Brat And It's Completely Different But Also Still Brat című filmjéhez.
„Teljes mértékben, szó szerint erről van szó” – mondta. „Csodálatos lesz. Nagyon-nagyon szórakoztató… Igazán szórakoztató újragondolni, és több életet adni neki, és új energiát vinni bele néhány hihetetlen emberrel, hogy kitágítsuk a világot.”
Máshol Larsson számos fesztiválon játszik ezen a nyáron, köztük a Mad Cool, a Radio 1's Big Weekend, a Lollapalooza, a Montreux Jazz, a Sziget, a Pinkpop, az Open'er, az All Points East és a Parklife fesztiválokon.
Ő volt az egyik nagy név, aki ebben a hónapban csatlakozott a PinkPantheresshez a Coachellában, és nemrégiben szerepelt Tyla új kislemezén, a „She Did It Again”-n.
Larsson ebben a hónapban Chappell Roan védelmében is kiállt, és kritikusait a szexizmus vezérelteként jellemezte. „Ha egy nőnek vannak határai, szerintem az emberek kiborulnak” – mondta. „A férfiak képesek erőszakos bűnözésre, és az emberek tapsolnak nekik, de ha egy nő azt mondja: „Hagyd abba a követést”, az ellentmondásos? Ez olyan, mint: „Srácok, valójában csak utáljátok a nőket.””