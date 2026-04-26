Zara Larsson bejelentette a „Brat” ihletésű deluxe albumát PinkPantheress, Robyn, Shakira és mások közreműködésével.

Zara Larsson bejelentette egy all-star 'Midnight Sun' remix albumát, amelyet a 'Brat' spinoff lemez ihletett.

A svéd popsztár tavaly nyáron adta ki ötödik stúdiólemezét, köztük a 'Pretty Ugly', a 'Midnight Sun' és a 'Crush' kislemezeket, most pedig egy deluxe kiadás részleteit is elárulta, a 'Midnight Sun: Girls Trip' címmel.

Számos nagy név szerepel majd az album dalainak új verzióin, köztük PinkPantheress, Shakira, Tyla, Robyn, Madison Beer, Kehlani és Bambii. Május 1-jén jelenik meg a Sommer House/Epic Records gondozásában, és előrendelhető itt.

Larsson szerdán (április 22-én) jelentette be az albumot az Instagramon, és közzétett egy videót, amelyben belép egy benzinkútra, és kiválasztja a kulcstartókat, amelyeken az összes munkatárs neve szerepel.

„Annyira megtisztelő és izgatott vagyok emiatt” – írta. „És tudod, mi az őrültség? Ez még csak a lányok utazásának kezdete! Mint a HELLO Ez a nyár őrület lesz.”

Zara Larsson – „Midnight Sun: Girls Trip” számlista:

'Midnight Sun' (ft. PinkPantheress) „Blue Moon” (ft' Kehlani) „Pretty Ugly” (ft. JT és Margo XS) „Girl's Girl” (ft. Emilia) „Crush” (ft. Eli) „Eurosummer” (ft. Shakira) „Dögös és szexi” (ft. Tyla) „The Ambition” (ft. Madison Beer and Bambii) „Saturn's Return” (Malibu és Helena Gao lábánál) „Puss Puss” (ft. Robyn)

🚨 A philadelphiai „Midnight Sun Tour" soundcheck-je során Zara Larsson megerősítette, hogy a „Midnight Sun" deluxe verziója hasonló lesz a Charli xcx „brat" deluxe-jához, amely a dalok újragondolt remixeit tartalmazza funkciókkal, valamint új, kiadatlan… — Zara Larsson frissítései (@updateslarsson) 2026. április 1

A március 30-i philadelphiai show előtti soundcheck során Larsson válaszolt egy rajongó kérdésére, amely azt kérdezte, vajon a Girls Trip hasonló koncepció lenne-e Charli XCX Brat And It's Completely Different But Also Still Brat című filmjéhez.

„Teljes mértékben, szó szerint erről van szó” – mondta. „Csodálatos lesz. Nagyon-nagyon szórakoztató… Igazán szórakoztató újragondolni, és több életet adni neki, és új energiát vinni bele néhány hihetetlen emberrel, hogy kitágítsuk a világot.”

Máshol Larsson számos fesztiválon játszik ezen a nyáron, köztük a Mad Cool, a Radio 1's Big Weekend, a Lollapalooza, a Montreux Jazz, a Sziget, a Pinkpop, az Open'er, az All Points East és a Parklife fesztiválokon.

Ő volt az egyik nagy név, aki ebben a hónapban csatlakozott a PinkPantheresshez a Coachellában, és nemrégiben szerepelt Tyla új kislemezén, a „She Did It Again”-n.

Larsson ebben a hónapban Chappell Roan védelmében is kiállt, és kritikusait a szexizmus vezérelteként jellemezte. „Ha egy nőnek vannak határai, szerintem az emberek kiborulnak” – mondta. „A férfiak képesek erőszakos bűnözésre, és az emberek tapsolnak nekik, de ha egy nő azt mondja: „Hagyd abba a követést”, az ellentmondásos? Ez olyan, mint: „Srácok, valójában csak utáljátok a nőket.””