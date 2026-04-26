A „Michael” rendező, producer milliókat fizetett még az újraforgatások után, hogy csökkentsék a visszaélésekre vonatkozó vádakat

Lionsgate Michael szinte teljesen másképp nézett ki a vásznon – a rendező, Antoine Fuqua és a producer, Graham King pedig még nagyobb fizetést kapott, miután a filmet jelentős újraforgatásokon estek át.

Mint A Hollywood Reporter Korábban beszámoltunk róla, hogy a film harmadik felvonását a Jackson egyik vádlójával kapcsolatos korábbi egyezséghez kapcsolódó jogi aggályok miatt törölték. A Jackson birtok kiterjedt újraforgatásokért fizetett a film átformálására.

szerint a Bloomberg pénteken megjelent jelentés, ahogy Michael Fuqua és King kezdetben 10 millió dollárt, Kinget pedig 6 millió dollárt kerestek a néhai Michael Jacksonról szóló életrajzi film rendezéséért és gyártásáért, amelyben valós unokaöccsét, Jaafar Jacksont alakítja a pop királyaként. King további 10 millió dollárt, míg Fuqua további 15 millió dollárt kapott az újraforgatások befejezésére.

„Graham King dolgozott a Michael film hét évig. Mivel a filmnek vissza kellett mennie a gyártásba, és új költségvetés alakult ki, Kingnek és Antoine Fuqua-nak más projekteket és kötelezettségvállalásokat kellett elhalasztania” – nyilatkozta King szóvivője. THR. „Ez az újonnan kialakított költségvetés része volt, és előleg a filmmel szemben.”

Michael eredetileg 2025 áprilisában jelent meg, de a produkció jelentős átdolgozást igényelt, végül 2026 áprilisában került a mozikba.

Az eredeti vágás magában foglalta Jacksont a gyermekek szexuális zaklatásának vádjával, ami a harmadik felvonás nagy részét alkotta. Egy korábbi vádló azonban korábban megegyezett a birtokkal, ami garantálta, hogy soha nem szerepelhet a jövőbeni kereskedelmi projektekben. Ennek eredményeként 2025 júniusában további 22 napos forgatásra került sor, és a film készítői most a folytatáson gondolkodnak, hogy tovább meséljenek Jackson történetéről. Michael most 1988-ban ér véget, több mint húsz évvel Jackson 2009-es halála előtt.

A vádakra való hivatkozások eltávolításáról szóló döntést állítólag az aggodalmak is befolyásolták, hogy ezek belefoglalása ronthatja a film bevételét.

THR megkereste a Lionsgate-et, a Michael Jackson Estate-et és a Fuqua képviselőit, de a megjelenés időpontjáig nem kapott visszajelzést.

Még mindig, Michael felülmúlta a várakozásokat a pénztáraknál, a hazai előrejelzések 94 és 100 millió dollár között mozognak, a globális bevezetés pedig szombaton megközelíti a 200 millió dollárt, a kritikusok negatív kritikái ellenére. A film jelenleg a Rotten Tomatoes 38 százalékán áll.

A filmet továbbra is kritika éri a kritikákon túl. James Safechuck, egyike annak a két férfinak, akiknek a „Thriller” énekese által elkövetett gyermekkori szexuális zaklatással kapcsolatos állításait az HBO 2019-es dokumentumfilmje vizsgálta. Neverland elhagyásapénteken kiadott egy videoüzenetet a gyermekkori szexuális zaklatás más túlélőinek címezve.

Az életrajzi film Michael Jackson hírnevének felemelkedését mutatja be, a Jackson 5-ben eltöltött gyermekéveitől az 1960-as években egészen addig, amíg 2009-ben halála előtt a pop királya és a világ egyik legismertebb előadóművésze lett.

A hét elején Kat Graham is a címlapokra került, miután megerősítette, hogy Diana Ross jeleneteit „jogi megfontolások” miatt kivágták a filmből.