A BAFTA Film Awards áttekintése Tourette fiaskójáról „gyengeségeket” talál a tervezési és válságkezelési eljárásokban, de nem „rosszindulatú”

A BAFTA Film Awards független áttekintése „számos strukturális gyengeséget” talált a tervezésben, az eszkalációs eljárásokban és a válságkoordinációban John Davidson Tourette kirobbanása előtt.

Davidson, a BAFTA-díjas verseny executive producere Esküszömhetekig uralta a címlapokat, miután önkéntelenül kiabálta az n-szót, miközben Michael B. Jordan és Delroy Lindo átadta a legjobb vizuális effektusokért járó díjat a 79. British Academy Film Awards február 22-én.

A BBC-nek meg kellett válaszolnia a saját kérdéseit, miután a kétórás szalagkésés ellenére sugározta a szót, és éppen ezen a héten ítélte meg az esetet a műsorszolgáltató szerkesztői normáinak megsértésének. Kate Phillips, a tartalomért felelős igazgató fenntartotta, hogy a jogsértés „nem szándékos”, bár Tim Davie korábbi főigazgató nem tudta megmondani, hogy a ceremónia miért maradt streamelhető a BBC iPlayeren 15 órával az esemény után.

Pénteken a BAFTA igazgatótanácsa által megbízott és a RISE Associates által végzett felülvizsgálat megállapította, hogy mi történt, és min kell változtatni. Elküldve A Hollywood Reportera felülvizsgálat „számos strukturális hiányosságot” azonosított a Brit Akadémia tervezésében és válságkezelésében.

„A BAFTA igazgatótanácsának közleménye szerint azonban nem talált bizonyítékot az esemény lebonyolításában részt vevők rosszindulatú szándékára. Következtetéseit teljes mértékben elfogadjuk.”

A testület így folytatta: „Felfogás nélkül elnézést kérünk a fekete közösségtől, akik számára a használt rasszista nyelv valódi fájdalmat, brutalitást és traumát hordoz; a fogyatékkal élők közösségétől, beleértve a Tourette-szindrómás embereket is, akik számára ez az eset igazságtalan ítélkezéshez, megbélyegzéshez és szorongáshoz vezetett; valamint minden tagunktól, a szertartáson részt vevő vendégektől és azoktól, akik otthon nézték az ünneplést.

A közlemény hozzátette: „Írtunk azoknak, akiket közvetlenül érintett az éjszaka, és kérünk bocsánatot.”

Az áttekintés egyértelmű, hogy bár „nem szándékos kudarcról van szó”, a BAFTA tervezése és folyamatai „nem tartottak lépést a sokszínűség és a befogadás céljaival”. A testület azt is elismeri, hogy „nem számítottak kellőképpen előre, vagy nem készültek fel teljesen egy ilyen esemény hatására élő esemény környezetben, és ennek eredményeként elmaradt a ceremónián és az otthoni nézésen mindenkivel szembeni gondoskodási kötelezettségünk”.

Már folyamatban van a felülvizsgálatban javasolt konkrét fejlesztési területek kezelése annak érdekében, hogy ez megismétlődhessen. Ez magában foglalja az eszkalációs folyamat és az információmegosztás láncának javítását a BAFTA-díjátadó ünnepségek körül, annak megerősítését, ahogyan megtervezik és biztosítják a hozzáférést, befogadást és támogatást rendezvényeiken, valamint minden olyan belső kulturális hiányosság vagy tudáshiány kezelését, amelyek „gátolhatják a BAFTA-t abban, hogy teljesítse a sokszínűség, egyenlőség és befogadás iránti elkötelezettségét minden munkánk során”.

A BBC is megfogadta, hogy tanul a hibáikból, és megakadályozza, hogy a történelem megismétlődjön. A vállalat intézkedéseket határozott meg az eseménytervezés, az élő produkció és az iPlayer eltávolítási folyamatok javítására.

Az eset visszahatása hetekig tartott. Davidson azt állította, hogy „mélységesen el van keseredve", ha valaki azt gondolná, hogy tikkje „szándékos". Vitatéma lett a NAACP Image Awards-on, valamint a rossz ízlés témája SNL vázlat