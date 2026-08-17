A BFI London Film Fest 10 versenycímet állított be, köztük Hirokazu Kore-eda, Carol Morley filmek

A 70-es verseny hivatalos felállásath A BFI London Film Festival (LFF) kiadása megkezdődött, a szervezők bemutatják azt a 10 filmet, amelyek a legjobb film díjáért versengenek.

A filmek filmesek nemzetközi sorát alkotják, 10 ország képviseletében, köztük az Egyesült Királyság, Írország, Brazília, Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Japán és Lengyelország.

„Az idei hivatalos verseny a történetmesélés hihetetlen skáláját kutatja, a hangok és stílusok széles skálájától, a fikciótól a dokumentumfilmig, a háború utáni Európától Dakáig, Japánig és azon túl is” – mondták a szervezők.

A versenyprogramban szerepel a világpremier Carol Morley (Egy élet álmai) új funkció, 7 Miles Outazonos című regényének filmadaptációja. Az apja öngyilkosságát követő saját, zaklatott serdülőkorára épülő regény Ann történetét meséli el, aki miután tragikus körülmények között elveszítette édesapját, a hetvenes-nyolcvanas évek manchesteri zenei életében talál vigaszt – és bajt –.

Az LFF 2026 versenysorozatában olyan nemzetközi filmesek is szerepelnek, mint Hirokazu Kore-eda, Szergej Loznitsa, Horvát Lili, Benjamín Naishtat, Christine Molloy és Joe Lawlor, Giovanni Tortorici, Malgorzata Szumowska, May el-Toukhy és Michal Englert, valamint Hossain Rubaiyat. A címek egy része Velencében vagy Torontóban kerül világpremierre, mielőtt Londonban érné.

A 2009-ben alapított BFI Londoni Filmfesztivál legjobb filmjének díját korábban Jacques Audiard kapta. Egy prófétaRyusuke Hamaguchi A gonosz nem létezikAdam Elliot-é Egy csiga emlékirata 2024-ben és Tereptárgyak Lucrecia Martel 2025-ben.

„Miközben a BFI Londoni Filmfesztivál 70. kiadását ünnepeljük, megtiszteltetés, hogy számos öregdiák filmes is képviselteti magát a hivatalos versenyen azok mellett, akik először jelennek meg a fesztiválon” – mondta Kristy Matheson, a BFI Londoni Filmfesztivál igazgatója. „2026-os versenyválogatásunk a filmkészítési stílusok elképesztő tárházát hozza a képernyőre. Mint mindig, most is kreatív táplálék volt számomra és a csapat számára, hogy találkozhattam ezekkel az alkotásokkal – izgatottan várjuk, hogy októberben megoszthassuk ezeket a közönséggel.”

Az LFF 2026 október 7. és október 7. között kerül megrendezésre. 18. A teljes fesztiválprogram szeptember 2-án derül ki.

Tekintse meg az LFF 2026 hivatalos versenyének 10 filmjét alább.

7 Miles Out (Egyesült Királyság, rendező: Carol Morley)

3. törvény (Írország-Egyesült Királyság, Christine Molloy és Joe Lawlor)

Glaxo (Brazília-Argentína, rendező: Benjamín Naishtat)

Imperium (Németország-Franciaország-Olaszország-Litvánia, Rend. Szergej Loznitsa)

Ketticè (Olaszország, rendező: Giovanni Tortorici)

Nézz vissza (Japán, Rend. Hirokazu Kore-eda)

Jegyzeteim M-rőlars (Magyarország-Ausztria, Horvát Lili)

A nehéz menyasszony (Franciaország-Bangladesh-Portugália-Norvégia-Németország, Rubaiyat Hossain)

Az idióta(k) (Egyesült Királyság-Lengyelország, rendező: Malgorzata Szumowska, Michal Englert)

Ismeretlen nő (Dánia-Lettország-Svédország, Rend. May el-Toukhy)