Jamming Station: A Totnes helyszíne, zenei központja és mentőöv a fiatalok számára 50 000 GBP értékű „csináld vagy halj” felhívást indít

Egy ifjúsági zenei projekt 50 000 font értékű felhívást indított a helyszín átalakítására.

A fellebbezés alapvető tűzbiztonsági munkákat, új világítási rendszert és hangszigetelést finanszíroz, amely egy teljesen felszerelt, szenzoros terekkel rendelkező ifjúsági helyszínt, egy foglalkoztathatósági kávézót és magasabb finanszírozási szintű képzési lehetőségeket biztosít a Totnes-i Jamming Station-ben.

A Town Mill néven ismert devoni helyszín „részben ifjúsági klub, részben próbaterem, részben a zeneipar edzőtere” a fiatalok számára. sajtóközlemény szerint. Ön is hozzájárulhat a fellebbezéshez itt.

A Jamming Station társrendezője, Jacqui Perks így nyilatkozott: „Sok fiatalunk számára ez az a hely, ahol végre megtalálják a törzsüket. Az iskolából kilépve ezzel a nyomással és olyan környezetbe kerülnek, ahol kikapcsolódhatnak a többi fiatal zenész között, akik látják őket, megértik és elfogadják őket.

„Egy zenekarban mindenkinek megvan a maga szerepe. Meg kell hallgatni egymást, és folytatni kell, ha valami nem működik. Ezek zenei készségek, de életkészségek is.”

2012-ben kezdődött, amikor Perks és zenésztársai, Beth Coombes és Lee Friese-Greene hetente elkezdtek erősítőket rakni az autókba, mert „a gyerekeiknek nem volt hol játszaniuk Totnesben”.

A Jamming Station egykori diákja, Izzi Warburton session zenészként ment nemzetközi turnéra, olyanokkal, mint a Primal Scream és a Kula Shaker.

„Hihetetlenül hálás vagyok a Jamming Station-nek azért, amit művészként és producerként adott. Mióta 18 éves koromban távoztam, elég szerencsés vagyok, hogy zenészként bejárhattam a világot, és stúdiókban dolgozhattam szerte az Egyesült Királyságban” – mondta.

„Annyira fontos, hogy a fiataloknak legyen valahol, ahol levehetik a telefonjukat, megfelelően kapcsolatba léphetnek egymással, és elmerülhetnek valami kreatívban. A zenélés mélyen oktató jellegű, és nagyon remélem, hogy az emberek bekerülnek e vonzerő mögé, hogy a Jamming Station még több fiatalnak tudja megadni azokat a lehetőségeket, amelyeket nekem adott.”

Eközben a The Music Venue Trust nemrégiben arról számolt be, hogy 30 alulról építkező zenei helyszín örökre bezárt 2024 júliusa és 2025 júliusa között, míg 48 felhagyott koncerttérként.

A túlélők közül a mindössze 2,5 százalékos átlagos haszonkulcs mellett az alulról építkező helyszínek megdöbbentő 53,8 százaléka nem számolt be nyereségről az elmúlt 12 hónapban, és az év során több mint 6000 munkahely megszűnt (19 százalék).

A helyszínek elvesztése az Egyesült Királyság regionális területein az elmúlt években már sokak szerint „a turné teljes összeomlását” okozta, míg az MVT tavalyi jelentése kimutatta, hogy az Egyesült Királyság kéthetente veszít egy zenei helyszínt.

Tavaly a londoni Royal Albert Hall lett az első olyan aréna, amely LIVE jegyadót vállalt a helyi helyszínek támogatására, aminek eredményeként minden eladott jegyből 1 fontot fektetnek vissza az Egyesült Királyság élőzenei szcénájába, és segít a kisebb helyszíneknek nyitva tartani az ajtókat, és az alulról szerveződő művészeket turnézni. Az illetéket támogató hatalmas nevek közé tartozik a Coldplay, Sam Fender és Katy Perry – akik mindannyian megfogadták, hogy turnéjukból származó bevételeik egy részét az alulról építkező szektor támogatására fordítják.

Tavaly májusban Wolf Alice Joff Oddie is csatlakozott az iparág vezetőihez egy kormányzati meghallgatáson, és kitartott amellett, hogy nem történt elég előrelépés a helyszínek és az új művészek megmentése terén. Beszámoltak arról, hogy az Egyesült Királyság turnéjegy-befizetéseiből 500 000 font gyűlt össze alulról szerveződő zenei helyszínek számára olyan művészeknek köszönhetően, mint a Pulp és a Mumford & Sons.