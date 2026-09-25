A Bullet For My Valentine egy fergeteges kislemezzel, a „Social Apocalypse”-vel tér vissza az első albumról több mint öt év óta

A Bullet For My Valentine visszatért a fergeteges új kislemezzel, a „Social Apocalypse”-vel, és bejelentette első albumának részleteit az elmúlt öt év alatt.
Nyolcadik stúdióalbumuk, amely szintén 'Social Apocalypse' címet viseli, 2027. március 19-én érkezik a Spinefarmon keresztül (itt előre menteni) 2021-ben megjelent hetedik lemezük után. A címadó dal az első új daluk négy év után.
„Az életben minden ilyen gyors ütemben változik, és nehéz nagy pozitivitást találni, ha a világ eseményeit nézzük” – mondta Matt Tuck frontember a lemez mögött meghúzódó témákról.
„Az embereket szembeállítják egymással. A világ egység helyett konfliktusokkal van tele. Apaként azt nézem, milyen a világ a fiatalok számára, és mennyire más most.”
Nézze meg a „Társadalmi apokalipszis” című videót alább.
Az albumon ismét Carl Bown producerrel dolgozik a banda, aki négy korábbi Bullet lemezen is részt vett.
Két vendég közreműködés is lesz benne, az Against The Current énekese, Chrissy Costanza az 'In The Absence Of You'-ban, a Lorna Shore-féle Will Ramos pedig az 'I Don't Trust Tomorrow'-ban énekelt.
A teljes 'Social Apocalypse' számlista:
- „Társadalmi Apokalipszis”
- „In The Absence Of You” (ft. Chrissy Costanza)
- „Nem bízom a holnapban” (Will Ramos)
- „Itt nélküled”
- „savas eső”
- 'Törékeny'
- „CVLT”
- 'Álarcos mulatság'
- „Olvass a sorok között”
- „Az elég soha nem elég”
A Bullet For My Valentine bejelentette eddigi legnagyobb egyesült királyságbeli és európai főturnéját is, amely jövő februárban négy brit arénabemutatóval zárul.
A futás során február 26-án visszatérnek a londoni The O2-be, mivel korábban a Trivium mellett elkelt az aréna a 2025-ös „Poisoned Ascendancy” főcímturnéjuk során. Ezúttal a Bullet lesz az egyetlen főszereplő, a Pendulum pedig különleges vendégként csatlakozik az egész turnéhoz és a Dark Divine megnyitásához.
Az Egyesült Királyságban a jegyek általános értékesítése szeptember 30-án, szerdán reggel 9 órakor kezdődik itt.
2027. JANUÁR
21 – Lisszabon, Sagres Campo Pequeno
22 – Madrid, Palacio Vistalegre
23 – Barcelona, Sant Jordi Club
25 – Milánó, Fórum
26 – Zürich, Hallenstadion
27 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
29 – Hamburg, Sporthalle
30 – Koppenhága, KB Hallen
31 – Stockholm, Melléklet
2027. FEBRUÁR
2 – Helsinki, Jégcsarnok
4 – Katowice, MCK
6 – München, Zenith
7 – Párizs, Zenith
9 – Luxemburg, Rockhal
11 – Frankfurt, Festhalle
12 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
13 – Bécs, Stadthalle
15 – Budapest, Budapest Aréna
16 – Prága, O2 Universum
17 – Berlin, Velodrome
19 – Amszterdam, AFAS Live
20 – Brüsszel, Forest National
23 – Glasgow, OVO Hydro
25 – Birmingham, bp pulzus ÉLŐ
26 – London, The O2
27 – Manchester, AO Aréna
A 'Social Apocalypse' azután érkezik, hogy a Bullet For My Valentine tavaly levágta a Triviummal közös jubileumi turnéjuk későbbi szakaszait, hogy „teljes figyelmünket a banda következő fejezetére terelje”.
Akkoriban megígérték a rajongóknak, hogy az „idáig legjobb albumukon” dolgoznak, és megerősítették, hogy 2026-ban és 2027-ben kiterjedt turnézásra készülnek.
A hamarosan megjelenő nagylemez Tuck megjegyzéseit is követi Julia Migenes A banda 2021-es saját lemezének megvitatása közben azt mondta, hogy „sokkot, ámulatot és megmutatkozást” akarva közelítették meg az albumot, és hozzátette: „Meg akartuk mutatni az embereknek, mire is képes ez a banda valójában.”
Két évvel később, a Poisoned Ascendancy című műsorok megvitatása közben Tuck mesélte Julia Migenes hogy a következő lemez egyesítheti saját albumuk „intenzitását és technikaiságát” a 2005-ös debütáló „The Poison” hangulatával.
„Ez egy egészen különleges rekord lesz” – mondta akkor.