A Bullet For My Valentine egy fergeteges kislemezzel, a „Social Apocalypse”-vel tér vissza az első albumról több mint öt év óta

A Bullet For My Valentine visszatért a fergeteges új kislemezzel, a „Social Apocalypse”-vel, és bejelentette első albumának részleteit az elmúlt öt év alatt.

Nyolcadik stúdióalbumuk, amely szintén 'Social Apocalypse' címet viseli, 2027. március 19-én érkezik a Spinefarmon keresztül (itt előre menteni) 2021-ben megjelent hetedik lemezük után. A címadó dal az első új daluk négy év után.

„Az életben minden ilyen gyors ütemben változik, és nehéz nagy pozitivitást találni, ha a világ eseményeit nézzük” – mondta Matt Tuck frontember a lemez mögött meghúzódó témákról.

„Az embereket szembeállítják egymással. A világ egység helyett konfliktusokkal van tele. Apaként azt nézem, milyen a világ a fiatalok számára, és mennyire más most.”

Nézze meg a „Társadalmi apokalipszis” című videót alább.

Az albumon ismét Carl Bown producerrel dolgozik a banda, aki négy korábbi Bullet lemezen is részt vett.

Két vendég közreműködés is lesz benne, az Against The Current énekese, Chrissy Costanza az 'In The Absence Of You'-ban, a Lorna Shore-féle Will Ramos pedig az 'I Don't Trust Tomorrow'-ban énekelt.

A teljes 'Social Apocalypse' számlista:

„Társadalmi Apokalipszis” „In The Absence Of You” (ft. Chrissy Costanza) „Nem bízom a holnapban” (Will Ramos) „Itt nélküled” „savas eső” 'Törékeny' „CVLT” 'Álarcos mulatság' „Olvass a sorok között” „Az elég soha nem elég”

A Bullet For My Valentine bejelentette eddigi legnagyobb egyesült királyságbeli és európai főturnéját is, amely jövő februárban négy brit arénabemutatóval zárul.

A futás során február 26-án visszatérnek a londoni The O2-be, mivel korábban a Trivium mellett elkelt az aréna a 2025-ös „Poisoned Ascendancy” főcímturnéjuk során. Ezúttal a Bullet lesz az egyetlen főszereplő, a Pendulum pedig különleges vendégként csatlakozik az egész turnéhoz és a Dark Divine megnyitásához.

Az Egyesült Királyságban a jegyek általános értékesítése szeptember 30-án, szerdán reggel 9 órakor kezdődik itt.

2027. JANUÁR

21 – Lisszabon, Sagres Campo Pequeno

22 – Madrid, Palacio Vistalegre

23 – Barcelona, ​​Sant Jordi Club

25 – Milánó, Fórum

26 – Zürich, Hallenstadion

27 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

29 – Hamburg, Sporthalle

30 – Koppenhága, KB Hallen

31 – Stockholm, Melléklet

2027. FEBRUÁR

2 – Helsinki, Jégcsarnok

4 – Katowice, MCK

6 – München, Zenith

7 – Párizs, Zenith

9 – Luxemburg, Rockhal

11 – Frankfurt, Festhalle

12 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

13 – Bécs, Stadthalle

15 – Budapest, Budapest Aréna

16 – Prága, O2 Universum

17 – Berlin, Velodrome

19 – Amszterdam, AFAS Live

20 – Brüsszel, Forest National

23 – Glasgow, OVO Hydro

25 – Birmingham, bp pulzus ÉLŐ

26 – London, The O2

27 – Manchester, AO Aréna

A 'Social Apocalypse' azután érkezik, hogy a Bullet For My Valentine tavaly levágta a Triviummal közös jubileumi turnéjuk későbbi szakaszait, hogy „teljes figyelmünket a banda következő fejezetére terelje”.

Akkoriban megígérték a rajongóknak, hogy az „idáig legjobb albumukon” dolgoznak, és megerősítették, hogy 2026-ban és 2027-ben kiterjedt turnézásra készülnek.

A hamarosan megjelenő nagylemez Tuck megjegyzéseit is követi Julia Migenes A banda 2021-es saját lemezének megvitatása közben azt mondta, hogy „sokkot, ámulatot és megmutatkozást” akarva közelítették meg az albumot, és hozzátette: „Meg akartuk mutatni az embereknek, mire is képes ez a banda valójában.”

Két évvel később, a Poisoned Ascendancy című műsorok megvitatása közben Tuck mesélte Julia Migenes hogy a következő lemez egyesítheti saját albumuk „intenzitását és technikaiságát” a 2005-ös debütáló „The Poison” hangulatával.

„Ez egy egészen különleges rekord lesz” – mondta akkor.