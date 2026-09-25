SCAD Savannah Film Fest: 2026 legjobb dokumentumfilmjei közül 10 rendező a „Dokumentumok megtekinthető” panelen (exkluzív)

A SCAD Savannah Filmfesztivál és A Hollywood Reporter bejelentették a 10 kiemelkedő 2026-os dokumentumfilmet, amelyeket rendezőik képviselnek a Docs to Watch 13. éves kiadásán, a fesztivál paneljén, amely a szépirodalmi filmek Oscar-díja felé vezető út fontos állomásává vált.

Az idei válogatások: Poh Si Teng amerikai orvos (Görögdinnye), Ron Howard Avedon (Netflix), Alysa Nahmiasé Cookie Queens (Roadside), Jimmy Chin és Elizabeth Chai Vasarhelyi Everest: A másik oldal (Nat Geo), Amir Bar-Lev's Az utolsó első: Winter K2 (Alma), Julia Loktevé Nemkívánatos barátaim: II. rész – Száműzetés (MUBI), William Greaves és David Greaves Volt egyszer Harlemben (Neon), Itab Azzam és Jack MacInnes's Egy a millióból (Frontline), Rory Kennedy Alec Baldwin pere (Abramorama) és Nathan Fielder és Lance Oppenheim Mindent láthatsz (A24).

Az elmúlt 12 év során a testületben 27 film kapott Oscar-jelölést a legjobb dokumentumfilm kategóriában, és végül nyolc nyerte el ezt a díjat: 2015 Amy2016-os HL: Amerikában készült2017-es Icarus2018-as Ingyenes Solo2019-es Amerikai gyár2021-es A lélek nyara2022-es Navalnij és 2023-as 20 nap Mariupolban.

A 2026-os panel 90 percen keresztül zajlik majd a Lucas Színházban október 28-án, szerdán délután, és a tiéd moderálja.

„Az idei Docs to Watch válogatás egy sor olyan filmet tükröz, amelyek olyan helyre visznek minket, ahová nem is számítottunk, legyen szó a történelem rejtett fejezetéről, egy rendkívüli ember életéről vagy egy most előttünk feltáruló történetről” – mondta Christina Routhier, a SCAD Színházak és Fesztiválok vezető igazgatója. „Nagyon izgatottak vagyunk, hogy együtt dolgozhatunk Scott Feinberggel és A Hollywood Reporter elhozni ezeket a filmeseket és filmjeit Savannah-ba, és lehetőséget adni diákjainknak és közönségeinknek, hogy megtapasztalják a munkát, találkozhassanak a mögötte álló művészekkel, és részesei legyenek a beszélgetésnek.”

Íme néhány rövid naplózás a 2026-os megtekintendő dokumentumokról:

• amerikai orvosEgy malajziai származású amerikai újságíró által önállóan finanszírozott és rendezett film három amerikai orvost – egy zsidó, egy palesztin és egy zoroasztriánt – követ nyomon, amint egy gázai kórházban önkénteskednek a folyamatban lévő háború közepette.

• AvedonRon Howard Oscar-díjas rendezőtől, Richard Avedon amerikai portréfotós életét, munkásságát és hagyatékát tárja fel, személyes archívumainak példátlan hozzáférésével, valamint soha nem látott állóképekkel és lencse mögötti felvételekkel.

• Cookie Queensaz év legtöbb bevételt hozó, nem hírességekről szóló dokumentuma, egy szívmelengető krónika négy fiatal lány erőfeszítéseiről, a nehézségek különböző formáival szemben, hogy elérjék értékesítési céljaikat a Girl Scouts sütiértékesítési szezonban.

• Everest: A másik oldalOscar-díjas rendezőitől Ingyenes Soloegy másik film extrém szabadtéri sportolókról, jelen esetben egy férfiról és egy nőről, akik egymásba szeretnek, és közös álmuk, hogy megmásznak, majd lesíelnek a Mt. Everest északi oldalán.

• Az utolsó első: Winter K2 hegymászók csapatát követi, amint valami olyasmire törekednek, amit korábban soha nem értek el, nevezetesen a K2 megmászását, a Mt. Everest után a világ második legmagasabb hegyét télen

• Nemkívánatos barátaim: II. rész – Száműzetés Az ötórás első után hatórás második rész, független orosz újságírók epikus portréja, akiknek tudósítása Vlagyimir Putyin tekintélyelvű megszorításai közepette arra kényszeríti őket, hogy elhagyják hazájukat.

• Volt egyszer Harlemben egy csodálatos teljesítmény, amely figyelemre méltó felvételeket tartalmaz a harlemi reneszánsz fényesek összejöveteléről, amelyet egy filmrendező forgatott 1972-ben, de csak akkor lett belőle film, amíg a filmrendező fia be nem fejezte több mint fél évszázaddal később.

• Egy a millióbóla Sundance Filmfesztivál közönségdíjasa, egy fiatal szír lány életének viharos évtizedét mutatja be, aki családjával együtt elmenekül háború sújtotta országából, és Európában keres menedéket.

• Alec Baldwin pere a címadó sztárhoz való exkluzív hozzáférés eredménye egy 2021-es véletlen lövöldözés után a film készítése közben Rozsdaés erőteljes felvételeket tartalmaz a forgatásról, Baldwin rendőrségi kihallgatásáról és az azt követő jogi eljárásról

• Mindent láthatsza többitől eltérő film következik A PróbaNathan Fielder, akit Theranos Elizabeth Holmes otthonában fogadnak 34 nappal a börtönbüntetés letöltése előtt, és megpróbálja kitalálni, miről is szól valójában.

A 29. SCAD Savannah Filmfesztiválra október 24-31. A Savannah College of Art and Design által bemutatott ez a világ legnagyobb egyetemi filmfesztiválja. Évente mintegy 75 000 ember vesz részt a nyolcnapos eseményen, amely a hollywoodi és a világ mozijának néhány legnagyobb neveit vonzza, és amely exkluzív vetítésekkel, panelbeszélgetésekkel és workshopokkal várja vendégeit. Már kaphatók a jegyek az idei fesztiválra.