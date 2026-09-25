SCAD Savannah Film Fest: 2026 legjobb dokumentumfilmjei közül 10 rendező a „Dokumentumok megtekinthető” panelen (exkluzív)

2026.09.25. SCAD Savannah Film Fest: 2026 legjobb dokumentumfilmjei közül 10 rendező a „Dokumentumok megtekinthető” panelen (exkluzív)

A SCAD Savannah Filmfesztivál és A Hollywood Reporter bejelentették a 10 kiemelkedő 2026-os dokumentumfilmet, amelyeket rendezőik képviselnek a Docs to Watch 13. éves kiadásán, a fesztivál paneljén, amely a szépirodalmi filmek Oscar-díja felé vezető út fontos állomásává vált.

Az idei válogatások: Poh Si Teng amerikai orvos (Görögdinnye), Ron Howard Avedon (Netflix), Alysa Nahmiasé Cookie Queens (Roadside), Jimmy Chin és Elizabeth Chai Vasarhelyi Everest: A másik oldal (Nat Geo), Amir Bar-Lev's Az utolsó első: Winter K2 (Alma), Julia Loktevé Nemkívánatos barátaim: II. rész – Száműzetés (MUBI), William Greaves és David Greaves Volt egyszer Harlemben (Neon), Itab Azzam és Jack MacInnes's Egy a millióból (Frontline), Rory Kennedy Alec Baldwin pere (Abramorama) és Nathan Fielder és Lance Oppenheim Mindent láthatsz (A24).

Az elmúlt 12 év során a testületben 27 film kapott Oscar-jelölést a legjobb dokumentumfilm kategóriában, és végül nyolc nyerte el ezt a díjat: 2015 Amy2016-os HL: Amerikában készült2017-es Icarus2018-as Ingyenes Solo2019-es Amerikai gyár2021-es A lélek nyara2022-es Navalnij és 2023-as 20 nap Mariupolban.

A 2026-os panel 90 percen keresztül zajlik majd a Lucas Színházban október 28-án, szerdán délután, és a tiéd moderálja.

„Az idei Docs to Watch válogatás egy sor olyan filmet tükröz, amelyek olyan helyre visznek minket, ahová nem is számítottunk, legyen szó a történelem rejtett fejezetéről, egy rendkívüli ember életéről vagy egy most előttünk feltáruló történetről” – mondta Christina Routhier, a SCAD Színházak és Fesztiválok vezető igazgatója. „Nagyon izgatottak vagyunk, hogy együtt dolgozhatunk Scott Feinberggel és A Hollywood Reporter elhozni ezeket a filmeseket és filmjeit Savannah-ba, és lehetőséget adni diákjainknak és közönségeinknek, hogy megtapasztalják a munkát, találkozhassanak a mögötte álló művészekkel, és részesei legyenek a beszélgetésnek.”

Íme néhány rövid naplózás a 2026-os megtekintendő dokumentumokról:

amerikai orvosEgy malajziai származású amerikai újságíró által önállóan finanszírozott és rendezett film három amerikai orvost – egy zsidó, egy palesztin és egy zoroasztriánt – követ nyomon, amint egy gázai kórházban önkénteskednek a folyamatban lévő háború közepette.

AvedonRon Howard Oscar-díjas rendezőtől, Richard Avedon amerikai portréfotós életét, munkásságát és hagyatékát tárja fel, személyes archívumainak példátlan hozzáférésével, valamint soha nem látott állóképekkel és lencse mögötti felvételekkel.

Cookie Queensaz év legtöbb bevételt hozó, nem hírességekről szóló dokumentuma, egy szívmelengető krónika négy fiatal lány erőfeszítéseiről, a nehézségek különböző formáival szemben, hogy elérjék értékesítési céljaikat a Girl Scouts sütiértékesítési szezonban.

Everest: A másik oldalOscar-díjas rendezőitől Ingyenes Soloegy másik film extrém szabadtéri sportolókról, jelen esetben egy férfiról és egy nőről, akik egymásba szeretnek, és közös álmuk, hogy megmásznak, majd lesíelnek a Mt. Everest északi oldalán.

Az utolsó első: Winter K2 hegymászók csapatát követi, amint valami olyasmire törekednek, amit korábban soha nem értek el, nevezetesen a K2 megmászását, a Mt. Everest után a világ második legmagasabb hegyét télen

Nemkívánatos barátaim: II. rész – Száműzetés Az ötórás első után hatórás második rész, független orosz újságírók epikus portréja, akiknek tudósítása Vlagyimir Putyin tekintélyelvű megszorításai közepette arra kényszeríti őket, hogy elhagyják hazájukat.

Volt egyszer Harlemben egy csodálatos teljesítmény, amely figyelemre méltó felvételeket tartalmaz a harlemi reneszánsz fényesek összejöveteléről, amelyet egy filmrendező forgatott 1972-ben, de csak akkor lett belőle film, amíg a filmrendező fia be nem fejezte több mint fél évszázaddal később.

Egy a millióbóla Sundance Filmfesztivál közönségdíjasa, egy fiatal szír lány életének viharos évtizedét mutatja be, aki családjával együtt elmenekül háború sújtotta országából, és Európában keres menedéket.

Alec Baldwin pere a címadó sztárhoz való exkluzív hozzáférés eredménye egy 2021-es véletlen lövöldözés után a film készítése közben Rozsdaés erőteljes felvételeket tartalmaz a forgatásról, Baldwin rendőrségi kihallgatásáról és az azt követő jogi eljárásról

Mindent láthatsza többitől eltérő film következik A PróbaNathan Fielder, akit Theranos Elizabeth Holmes otthonában fogadnak 34 nappal a börtönbüntetés letöltése előtt, és megpróbálja kitalálni, miről is szól valójában.

A 29. SCAD Savannah Filmfesztiválra október 24-31. A Savannah College of Art and Design által bemutatott ez a világ legnagyobb egyetemi filmfesztiválja. Évente mintegy 75 000 ember vesz részt a nyolcnapos eseményen, amely a hollywoodi és a világ mozijának néhány legnagyobb neveit vonzza, és amely exkluzív vetítésekkel, panelbeszélgetésekkel és workshopokkal várja vendégeit. Már kaphatók a jegyek az idei fesztiválra.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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