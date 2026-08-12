A „Demons” az orosz-ukrán kapcsolatokat fedezi fel a borscson, a véren és a sírokon keresztül (exkluzív előzetes)

Egy rejtélyes múltú, hajléktalan sodródó Oroszországból érkezik egy távoli közép-ukrajnai faluba Natalka Vorozsbyt író-rendező (Rossz utak) metaforikus film Démonokmelynek világpremierje a 79th augusztus 13-án, pénteken a Locarnói Filmfesztiválon.

A drifter neve Slavik, és úgy tűnik, Oroszország megtestesítője. A faluban találkozik Ninával, aki a posztszovjet Ukrajnát és az ország függetlenségét képviseli.

Milyen kalandra, drámára számíthatnak a főszereplők és a nézők? „Nina, egy erős és független nő, sokkal idősebb, mint Slavik, beviszi az idegent az otthonába” – ugratja a szinopszis. „Eleinte furcsa társaságuk egy valószínűtlen szerelmi történethez hasonlít. De ahogy kapcsolatuk kibontakozik, a szerelem árulásba fordul, és a falu felfedi rejtett szabályait.” Ezeket a szabályokat így foglalják össze: „Olyan hely, ahol a szomszédban boszorkányok élhetnek, és a holtak néha beszélnek az élőkkel.”

Vorozsbyt ezt mondja Démonok és a magjában lévő kapcsolat több szinten bontakozik ki. Az egyik a társadalmi-politikai, ahol a kapcsolat „az Oroszország és Ukrajna közötti kapcsolat metaforájává válik” – magyarázza.

A szereplők között szerepel Ruslana Pysanka, Aleksey Mitin, Tatiana Stepanova, Ruslan Garmash és Mikola Ponomarenko. Démonok operatőr: Volodimir Ivanov, a vágást Milenia Fiedler és Andrij Gulyanych végzi. A Celluloid Dreams nemzetközi értékesítést bonyolít le.

THR most már kizárólag az előzetesét mutathatja be Démonok. Érdemes lehet lelkileg felkészülni a borscsra, a repülő járműre, a tévékészülék elleni erőszakra és a sírokra – és még sok másra.