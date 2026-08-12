Blossoms új zenét vett fel Declan McKenna társaságában egy pezsgőfürdőben

A Blossoms frontembere, Tom Ogden nemrég ült le Julia Migenes hogy megvitassák Declan McKennával készülő, közös kislemezük szokatlan eredetét.

A banda a múlt héten (augusztus 5-én) egy meghitt manchesteri koncerten mutatta be McKenna-t, a Manchester Deaf Institute egyszeri hazatérésén, ahol az indie ikonok ünnepelték áttörést 2016-os albumukat, valamint a debütáló, játékos új számot, az Additional Driver-t.

Akkoriban Ogden a színpadon elmagyarázta, hogy a közös pálya egy „kisebb ütközésről szólt egy autóban az Apollo körforgalomban”, majd később elmondta. Julia Migenes a dal ugyanazon az AirBnb-n jelent meg Anglesey-ben, ahol 2024-ben írták az I Like Your Look című kislemezt a CMAT-tal.

„Egy kis nyilatkozatot kellett adnom arról, hogy miről van szó, mert nevetséges, de nagyon szórakoztató… az egész olyan volt, mint egy lázálom” – mondta.

„Egy hétig írtunk Declannel. Egyik nap 9 óra volt, ittunk néhány italt, és elkezdtük megérteni, hogy mi a dal, és ez a zökkenő – nem összeomlás volt, hanem ütés – csak pár nappal ezelőtt történt.

„Elkezdtük köpködni ezeket az ötleteket, és végül a pezsgőfürdőben énekeltünk. Ez, ahogy gondolnád, nevetséges volt, de végül ugyanúgy szórakoztató volt, mint a 2024-es Gary album.

„Tudtam, hogy van benne valami, mert „Gary” engedélyt adott nekünk arra, hogy azt csináljunk, amit csak akarunk… ez egy eleme volt annak, hogy bízzunk a zsigerünkben. A videó nevetséges – ami miatt még jobban meg akarom csinálni –, hogy a 192-es (busz) ment lefelé az A6-oson, és hamis rendőrökkel újrateremtettük az Apollón kívüli jelenetet. Nagyon szórakoztató volt.”

Ami a következő album, a „Songs From The Wedding Cake” többi tartalmát illeti – amely október 2-án jelenik meg és elérhető előrendelés/előmentés itt – mondta Ogden Julia Migenes „játékosságot”, valamint Rick Astley és az Inhaler-féle Elijah Hewson megjelenését várják.

Utóbbiról elmondta, hogy „úgy énekelt, mint Eli”, amikor arra gondolt: „Ez a bit jól hangzana, ha Eli énekelné”.

„Szóval Joe azt mondta: „Nos, rohadtul küldjünk neki üzenetet.” Másnap visszaküldte nekünk az énekhangot, távolról csinálta meg Londonban. A hip-hop világban például mindig találkozunk a funkciókkal és az emberekkel, akik egymás pályáján ugrálnak, szóval ezen a ponton azt mondjuk: „Miért nem tehetjük meg ezt?””

Ami a banda élettartamát illeti, Ogden azt mondta, hogy a kezdetektől fogva erre törekedtek. „Őszintén szólva soha nem volt napirendünkben a babérjainkon pihenés. Talán a származásunk miatt, amikor megkaptuk ezt a lehetőséget a lemezszerződéssel, azt gondoltuk: „Ez az. Mindkét szarvával megragadjuk, és nekivágunk.”

„Jó látni, hogy még mindig bent vagyunk. Olyan érzés, mint a legnagyobb, amiben valaha voltunk, ami (nem) gyakran megtörténik – ahogy mondtad, leeshetsz – és szerintem ez azért van, mert annyira éhesek vagyunk.”