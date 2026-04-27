A The Mysterines csapatának Callum Thompson új projektjét, az AKA-t indítja el, az It Grows On Trees (Money) című kislemezzel.

A Mysterines gitárosa, Callum Thompson elindította új projektjét, az AKA-t, és megosztotta az It Grows On Trees (Money) című fertőző kislemezt.

A liverpooli zenész és producer új szóló beceneve látja, hogy kiadja első számát, egy sivár, elmosódott, dallamos pszichorock-jammel, amely a modern világ pénzkereseti folyamatát gúnyolja.

Egy Charles Gall (angol tanár, sportcsapat, Sigrid) által rendezett videóval együtt érkezik, és egy óriási, emberméretű kutyafalka gördeszkázik és rohangál Liverpool utcáin.

Nézze meg a 'Fa növekszik (pénz)' videót itt:

A számról Thompson azt mondta: „Ez egy dal a szürreális valósággá válásáról. Arról szól, hogy megtaláld önmagad, amikor abbahagyod a keresést. Megnézi, hogyan fejlődik az identitás a modern médiakorszakban – és azt az érzést, hogy a bizonyosság csak kétség esetén létezik.”

Thompson élőben debütált AKAként januárban Brightonban, és egy exkluzív szettet is játszott a londoni Rough Trade East-en a 2026-os Record Store Day alkalmából, amelyet később limitált kiadásként bakelitre nyomtak a jelenlévők számára.

Május 15-én Brightonban a The Great Escape-ben játszik (a fesztiválra megmaradt jegyeket megtalálja itt) és július 24-én a franciaországi Midi Fesztiválon is foglaltak időpontot.

A The Mysterines 2024-ben adta ki második albumát, az Afraid Of Tomorrows-t. A megjelenés előtt Lia Metcalfe énekesnő azt mondta, hogy a zenekar ezúttal sokkal nagyobb önbizalommal állt az íráshoz. „Túl sok mindenen mentem keresztül ahhoz, hogy ne ragadjak túlzásba valami újat, ha lehetőséget kapok rá" – magyarázta. „Ennek a zenekarnak a mozgatórugója mindig is az volt, hogy ez legyen a kreativitás kiútja. Amikor pánikba esek vagy egy kicsit elveszettnek érzem magam, megérintettem ezt a belső gyermeket, és eszembe jut, miért kezdtem el ezt csinálni. Ez az új album bocsánatkérő érzés.

„Vannak nevetséges pillanatok a lemezen, de ha most nem tesszük meg, mikor fogjuk megcsinálni? Ezért tisztelem az olyan előadókat, mint Lou Reed és Patti Smith. Ők azt a dolgot csinálták, amiről mindenki úgy gondolta, hogy nem szabad, és ezzel letették a névjegyüket. Így alkotsz valami egyedit.”