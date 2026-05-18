A „Doom” és a Taylor Swift album felkerült a US Library Of Congress-re

Az ikonikus filmzene Végzet felkerült az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának nemzeti felvételi nyilvántartásába.

A National Recording Registry olyan zenét ünnepel, amely „kulturálisan, történelmileg vagy esztétikailag fontos, és/vagy az Egyesült Államok életét tájékoztatja vagy tükrözi”.

Bárki jelölhet felvételt az Országos Hangfelvételi Jegyzékbe, évente 25 felvétellel. Több mint 700 felvétel alkotja az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának nemzeti felvételi nyilvántartását, köztük a The Beatles 1967-es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, a hindenburgi katasztrófát leíró rádióadás, a New York Yankees és a Brooklyn Dodgers 1941-es World Series baseball-mérkőzése, valamint Kermit The Frog „The Rainbow Connection” című művének kommentárja.

Nincsenek szabályok a műfajra vagy a formátumra, de „egyetlen felvétel sem kerülhet be az Országos Hangfelvétel-nyilvántartásba a felvétel elkészítését követő tíz éven belül”.

A hétvégén jelentették be a könyvtárba kerülő 25 felvételt a hétvégén, Bobby Prince indusztriális metal filmzenéjével az 1993-as első személyű dungeon shooterhez. Végzet ma már a „fontos” felvételek gyűjteményébe tartozik.

A Weezer debütáló 'The Blue Album', az eredeti Broadway stábfelvétel ChicagoTaylor Swift '1989' és Beyoncé 'Single Ladies (Put A Ring On It)' című száma is felkerült az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának nemzeti felvételi nyilvántartásába. Ki lehet nézni a teljes lista itt.

„A zene és a rögzített hang elengedhetetlen, csodálatos része mindennapi életünknek és nemzeti örökségünknek. A National Recording Registry azon dolgozik, hogy nemzeti lejátszási listánkat megőrizze az elkövetkező generációk számára” – mondta Robert R. Newlen, a kongresszusi könyvtár igazgatója. „A Library Of Congress büszke arra, hogy kiválasztja ezeket a hangkincseket, és a lemeziparban tevékenykedő partnereinkkel együtt azon fog dolgozni, hogy megőrizzük őket.”

Az eklektikus és széles skálájú felvételek ellenére csak két másik játékzene tartozik a US Library Of Congress National Recording Registry-jához. C418-asok Minecraft A filmzene 2025-ben a „The Ground Theme” után került hozzáadásra Super Mario Bros felvétele 2023-ban.

Az eredeti Végzet számos folytatás követte, beleértve a 2025-öst is Doom: The Dark Ages. A játék hangsávját a Metallica, a Slayer, a Black Sabbath, a Spiritbox és az eredeti játék fergeteges filmzenéje által lefektetett alapok ihlették. „Ez egy Végzet játék, természetesen a zenének fémnek kell lennie” – mondta Brian Lee White zeneszerző Julia Migenes tavaly.

