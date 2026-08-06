A „Pókember: Vadonatúj nap” a Box Office történetének legnagyobb keddje

Pókember: Vadonatúj nap folyamatosan újabb rekordokat szállít a Tom Holland és Zendaya főszereplésével készült film lélegzetelállító kasszabemutatóján.

A Sony Pictures funkciója 42 millió dollárral állította be a hazai jegypénztárak történetének legnagyobb keddi rekordját. Ez felülmúlja a Sony előző keddi rekordját Pókember: Távol az otthontólamely 39,2 millió dollárt keresett 2019. július 2-án.

Pókember: Vadonatúj nap vadonatúj rekordokban nincs hiány, ahogy Destin Daniel Cretton rendező filmje folytatja lendületes indulását. Az előző napon a legmagasabb bevételt hozó hétfői rekordot is beállította belföldön, és a leggyorsabban elérte a 400 millió dollárt belföldön, mindössze négy nap alatt, így az észak-amerikai összérték 449 millió dollárra nőtt kedd reggelre.

A hétvégén, Vadonatúj nap szoros harcban állt a 2019-esekkel Bosszúállók: Végjáték minden idők legnagyobb hazai nyitóhétvégéjére. A verseny azzal tetőzött, hogy a Sony hétfő reggel megerősítette, hogy Spidey 360 millió dollárral felülmúlta a koronát. Végjáték”s 357,1 millió dolláros hazai indulás, bár az utóbbi 1,2 milliárd dolláros globális bevezetése megőrizte a világszintű nyitóhétvége rekordját. Vadonatúj nap Ez lett a második leggyorsabb funkció, amely átlépte a milliárd dolláros határt, amikor a Sony kedd reggel bejelentette, hogy hat nap alatt elérte a küszöböt.

Pókember: Vadonatúj nap rekordokat döntött a legnagyobb csütörtöki előzetesek és a legjobb pénteki nyitó hazai összeg tekintetében, valamint a Sony valaha volt legjobb megjelenése.

Az új filmben Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal és Mark Ruffalo is szerepelnek Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája Cretton filmrendező. Középpontjában a Marvel Comics jellegzetes hőse áll, amint magányos életet él ki szerettei nélkül, mielőtt egy láthatatlan ellenség a nyomára bukkan.

Amikor arról kérdezték, hogy a film magasan áll a szuperhősök látszólagos fáradtsága közepette más közelmúltbeli filmek iránt, tekintettel arra, hogy a múlt hónapban Szuperlány Tom Rothman, a Sony Pictures vezetője mondta el, hogy az alulteljesítők közé tartozik A Hollywood Reporter„A sajtó sokat beszél erről, de jelenleg bármiben a színházi közönség nagyságot követel. Ha ez rendben van, akkor otthon maradhatnak, és egész nap „csak OK”-t láthatnak a televízióban. Ha meg akarjuk őket kérni, hogy tegyenek egy kirándulást, annak nagyszerűnek kell lennie. A válasz ilyen egyszerű.”

Pókember: Vadonatúj nap 90 százalékos jóváhagyással rendelkezik a Rotten Tomatoes értékelőitől. számára írt recenziójában THRa vezető filmkritikus David Rooney „egy soha jobb Tom Hollandot” dicsért.

A Sony elvárja Vadonatúj nap hogy az elkövetkező nyári hetekben továbbra is vonzza a közönséget. A második hétvégéjén olyan széles körű megjelenések várják a versenyt, mint pl Csak egy éjszaka, Super Troopers 3 és Ice Cream Man.