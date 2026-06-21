A „Toy Story 5” 160 millió dolláros hazai piacra kerül, globálisan pedig 312 millió dollár a 2026-os legnagyobb nyitásért

A Disney és a Pixar kibontott egy nagy kasszaajándékot Toy Story 5amely az év eddigi legnagyobb, 160 millió dolláros nyitása felé tart a hazai pénztáraknál. Nemzetközi szinten 152 millió dollárt húz be, globálisan 312 millió dolláros indulással.

Mind a hazai, mind a globális piacra dobási számok 2026 eddigi legnagyobbjai, felülmúlva a Super Mario Bros. Galaxy film, amelynek háromnapos bemutatása 130,9 millió dollár volt áprilisban. (Két nappal korábban nyitották meg a húsvéti ünnepeket, és 190,1 millió dolláros ötnapos számmal büszkélkedhetett.)

Ez is a franchise rekordja, csúcs Toy Story 4120,9 millió dolláros bevezetése 2019-ben.

A közönség adta Toy Story 5 egy A CinemaScore. Toy Story A veterán Andrew Stanton rendezi, Kenna Harris társrendezővel.

Steven Spielberg és a Universal eredeti sci-fi játéka A nyilvánosságra hozatal napja 62 százalékot esik, és várhatóan körülbelül 17 millió dollárt fog keresni a második hétvégén a 44 millió dolláros nyitás után. A hétvégét mintegy 78,2 millió dolláros hazai és 160,4 millió dolláros globális eredménnyel zárja.

Hatodik kiruccanásán a Focus Features kasszaszenzációja Megszállottság végre a 17,2 millió dolláros nyitásnál kisebb bruttó hétvégét könyvel majd el, és várhatóan 14 millió dollár körüli bevételhez jut, ami körülbelül 215 millió dolláros hazai összértéket jelent. Régen ez lett a Focus minden idők első számú filmje belföldön és globálisan is, ahol átlépte a 300 millió dollárt.

A24-esek Hátsószobák továbbra is hoz az üzletet, 7,3 millió dollárt húz be összesen 175,1 millió dolláros belföldi és 301 millió dolláros globális szállításból a májusi indulást követően.

A hétvége új bejegyzései között szerepel a Neon horror Leviticus. A jól bevált Sundance horror cím körülbelül 3 millió dollárt akar hozni, míg az A24 Hugh Jackman főszereplője Robin Hood halála körülbelül 2,6 millió dollárt keres. Sertés és Csendes hely: Első nap Michael Sarnoski filmrendező áll a projekt mögött, amely Robin Hood későbbi napjainak történetét meséli el.

június 21., 8:35 Frissítve a vasárnapi jegypénztári becslésekkel.

Ezt a történetet először június 20-án tették közzé, 10:41-kor