Anton Raphael Mengs, a sors klasszikusa

2025.11.25.

Ha egy művész nem tudna elképzelni más sorsot, mint a festészet, az Anton Raphael Mengs: mert első képzése Drezdában és Rómában apja, az udvari festő Ismael Mengs égisze alatt zajlott; és mert tőle kapta azt a kettős nevet, amely Correggio és Urbinói Raphael előtt tiszteleg. Hamarosan bekerült a szász választói, majd a római pápai udvarba, és olyan alapvető személyiségek támogatásával, mint Alessandro Albani bíboros vagy III. Károly király, lehetővé tette számára, hogy a 18. századi európai kultúra egyik legbefolyásosabb szerzőjévé váljon, valamint a neoklasszicizmus egyik atyjaként, az új, derűs és kiegyensúlyozott művészet, amely véget vetett a repetitív művészetnek, a repetitív nyelvnek és a reakókónak. okok miatt korunkban alig volt. igazolva. A képességeiben magabiztos, a nemzeti iskolákkal barátságtalan és rossz személyiségű Mengs sem könnyítette meg a terepet azok számára, akik hagyják magukat elragadni a charme személyzet.

Az ő pillanata mindenesetre elérkezett: a Prado Múzeum már kínál neki egy Andrés Úbeda és Javier Jordán által gondozott antológiát, amely emlékeztet arra, hogy Mengs és Tiépolo versengése és kölcsönös bátorítása hozzájárult ahhoz, hogy Madrid a világ művészetének központjává vált az 1760-as években (talán ez volt az egyetlen idő, amikor ezt a helyet szerezte meg), és hogy egész pályafutása során csak a bohem – művész tartotta fenn magát. védelme a szép ideál: a formai tökéletesség és a szépség közötti megfelelésről, amelyet alapvetően a görög ókorban és Raphaelben talált meg. Az elsőt a maga idejében sokkal kevésbé ismerték, mint a rómait, innen ered visszanyerésének eredetisége; A második alapvetően a klasszicizmus védelmezőjeként érdekelte néhány évszázaddal előtte.

A felvilágosodás korában betöltött relevanciája ellenére Mengs a művészettörténeti kézikönyvekben viszonylag felfedezetlen festő: említése elengedhetetlen, de munkáiba való elmélyülés sokkal ritkább. A festőként és teoretikusként folyamatosan és zökkenőmentesen arra a hamarosan megkérdőjelezhető klasszicista lehetőségre tippelése nem vált a javára kritikai fogadtatása terén.

Az a retrospektív, amelyet a Prado most neki szentel, tükrözi a múlt mestereinek produkciójára gyakorolt ​​nyilvánvaló hatását és pályafutásának sokrétűségét: kamarafestő, falfestő és értelmiségi, festményeket, rajzokat, metszeteket, papír- és díszítőművészeti alkotásokat végzett, nem feledkezve meg elméleti korpuszáról. Közel 150 darabot gyűjtöttek össze, többségük nemzetközi intézményekből és magángyűjteményekből származik, és ezek egy tucat kronológiai és tematikus részre tagolódnak, kiemelve azokat, amelyek a már említett III. Károlytól kapott támogatásra és Winckelmann-nal, az ókori művészetről alkotott jelenlegi elképzelésünkért felelős régészhez és tudóshoz fűződő kapcsolataira összpontosítanak.

Munkássága nem érthető meg anélkül, hogy nem ismerné azokat a gazdag gyűjteményeket, amelyekhez édesapjának és első mecénásainak köszönhetően korán hozzájutott: a szászországi gyűjteményekhez, valamint a Rómában gyűjtött klasszikus antikvitásokból, reneszánsz és barokk darabokból álló gyűjteményekhez. Igényes és szigorú minden gyermekével, de különösen Anton Raphaellel, Ismael Mengs családjával Rómába költözött kifejezetten azért, hogy a fiatalember a Vatikánban tanulhasson és Marco Benefial akadémiájára járhasson. Visszatérve Drezdába, Domenico Annibali portréja megnyitotta a szász udvar kapuit, ahol a műfaj többi pasztell alkotása is megerősíti, köztük III. Augustus lengyel király és szász választófejedelem. 1751-ben ő lett az első udvari festő, és megbízást kapott a (katolikus) Szentháromság-székesegyház főoltárának mennybemenetelének megfestésére.

Rafael is kijön, hogy találkozzon velünk a kiállítás elején. A szerző iránti csodálatában Az athéni iskola Nem ő volt az eredeti Mengs (Carracci, Domenichino, Guido Reni, Andrea Sacchi és Carlo Maratti dicsérte presztízsét), de merészsége szinte mindenkinél nagyobb volt, amikor hozzá akarta mérni magát: olyannyira, hogy annak idején tiszteletlennek tartották. Ennek a szándéknak a legvilágosabb megnyilvánulását akkor találjuk meg, ha szembeszállunk vele Siralom halott Krisztus felett -vel Szicília ámulata olaszból.

Eltekintve az elegancia zsenialitásától, a Mengs által kínált ingerektől bel paese Sokan voltak: közvetlen kapcsolat a romokkal, Annibale Carracci, olyan ügyfelek, mint a pápa vagy a Grand Tour utazói vagy… a már említett Winckelmann, egy német, aki hivatásától majdnem olasz lett, és akivel barátságban volt; mindkettő – többé-kevésbé egyszerre – a szépség egy egészen különleges formájára bukkant a klasszikus szobrokban. Meggyőződve a görög művészet felsőbbrendűségéről, mindenekelőtt férfiszobraiban találták meg az ideális szépségnek azt a koncepcióját, amelyet művészünk a tökéletesség kánonját megismételve akart vásznaira vinni.

Kettejük mély barátsága nem egy személyes nézeteltérés miatt ért véget, hanem éppen egy változás miatt. Egy hamis, állítólag régi és 1760-ban találtak, amelynek szerzője valójában Mengs volt: ez Jupiter és Ganymedes és nyilvánvalóan azért hajtotta végre, hogy ártson Winckelmann tekintélyének, amikor igaznak mutatta be – ahogy tette a kompozíció izzó dicséretével. Pontosan nem ismert, hogy a festő miért viselkedett így: talán a régész által megvilágított elméletekre akarta érvényesíteni a hatását.

Valójában, amikor önmaga igazolásáról volt szó, Mengs egyedül volt: néhány esszében kifejezte művészi gondolatait. És nagy támogatást kapott az olyan barátok is, mint José Nicolás de Azara, aki felelős azért, hogy mellszobrát a római Pantheonban kiállítsák, műveit olaszul és spanyolul adták ki (és ezért széles körben újrakiadták és lefordították).

A kiállítás középpontjában a Mengs madridi érkezésével foglalkozó fejezet áll. Megbízták, hogy vegyen részt az új királyi palota díszítésében, és falfestményei után érkeztek portréi: III. Károly képei teljes alakban, a királyi család és az udvar különböző tagjairól; Közülük kiemelkedik Isabel Parreño, aki Llano márciusiasa lesz. Az előbbire külön figyelmet kell fordítani, tekintettel arra, hogy a maga Mengs által felállított hierarchiában a freskó tartóssága miatt az olajfestmény felett állt.

Egyre gyakrabban alkalmazta a szárazfestési technikát, és teljesen temperával festette meg az Aranjuez színház boltozatát. A csiszolt megjelenés elérésére alkalmazott módszerei azonban teljesen instabilnak bizonyultak, és sok ilyen jellegű munkája nem maradt fenn. A fennmaradtak közül a római freskó a Parnasszustechnikai és formai csodagyerek az őt közvetlenül megelőző többiekhez képest, és a figurák frízben és egy síkban való elrendezése, kiegyensúlyozott csoportokat integráló elrendezése, valamint telített és világító tónusai miatt klasszikusságának emblémája.

A kiállítás csúcspontja a vallási produkció, a királyi palota és III. Károly családjának privát áhítata (az uralkodó hálószobáját kiosztották Siralom halott Krisztus felett és Az Örök Atyamíg az oratóriumának és kamarájának tartottak fenn kellemesebb témákat, mint pl Jézus születésea A pásztorok imádata és a Angyali Üdvözlet). Szintén áttekintve hagyatékának jelentőségét: hozzájárult ahhoz, hogy a klasszikus szépséget tanulmányozási és vitatengelyré alakítsa, és olyan szerzők ihletforrásává váljon, mint David (retrospektív a Louvre-ban) vagy Canova. Még Goya is felfigyelt a kezével a klasszikus szobrokra.