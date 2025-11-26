Gerhard Richter: Hatvan év torzítás és költészet

A 20. és 21. század meghatározó szerzőinek ambiciózus monografikus kiállításokat kínáló sorában – többek között a legfrissebbek között, Jean-Michel Basquiat, Joan Mitchell, Mark Rothko és David Hockney – a párizsi Louis Vuitton Fondation most minden kiállítóterét a németországi Gerhard Richternek, a még mindig aktív művésznek szenteli. mond ellent Adornónak azzal, hogy Auschwitz után is van költészet.

A 2014-es felavatása óta az intézmény gyűjteményében jelenlévő Richter a témája idén ősszel ennek a kivételes retrospektívnek, amely a hatvanas évektől tavalyig közel háromszáz darabból áll, köztük olajfestményekből, üveg- és acélszobrokból, ceruza- és tusrajzokból, akvarellekből és módosított fényképekből. Eddig nem szenteltek neki ekkora méretű kiállítást.

Drezdából ő lehet a legjelentősebb nemzedékének alkotói között, akik úgy döntöttek, hogy a képi nyelvet teszik kutatásaik középpontjába, e tudományágat kísérletezési területként fogták fel, amelynek határai kategóriáktól függetlenül folyamatosan felfedezhetők. A városának Képzőművészeti Akadémiáján szerzett első képzése arra késztette, hogy a csendélet, a portré, a tájkép és a történelmi festészet hagyományos műfajaiban már korán kibontakozzon, és pályafutásának hátralévő része napjainkig megfelel azoknak a kortárs szemszögből való újraértelmezésének; Ezekben a vizsgálatokban bővül ez a javaslat.

Függetlenül attól, hogy milyen témákkal foglalkozik, Richter soha nem fest közvetlenül az életből: minden képét egy médiumon szűrik át. közbülső —egy fénykép vagy rajz — amelyből új, önálló művet épít fel. Az évtizedek során és egészen 2017-ig rengeteg technikát tárt fel, és különféle módszereket dolgozott ki a vászonfesték felvitelére, akár ecsettel, paletakéssel vagy kaparóval. Abban a tizenhetedik évben úgy döntött, hogy abbahagyja a festészetet, nem a rajzolást.

Az időrendi sorrendben bemutatott kiállítás minden egyes szakasza mintegy egy évtizedet ölel fel pályafutása során, amelyet bizonyos korábbi vonásaitól való szakítás és mások folytonossága határoz meg, a legkorábbi fotográfiai alapú kompozícióitól a legújabb absztrakcióiig.

Richter témaválasztása már pályafutása elején is összetett volt: egyrészt újságokból, folyóiratokból vett, hétköznapinak tűnő képeket alkotott, mint például az általa „slágerének” tartott alkotás 1962-ből, egy olasz designmagazinból átvett, részben kitörölt asztallenyomat; Másrészt olyan családi portrékat készített, amelyek a saját múltjára utalnak (Onkel Rudi, Tante Marianne), valamint hazája történelmének árnyait (Bombázó). Szobrával már a hatvanas évek közepén kikezdte médiumának illuzionista konvencióit. Négy üvegtábla és az első színtáblázatok. sorozatában Városi tájak álexpresszionista impasztó stílust tárt fel, miközben az övében Tájképek és Tengerészgyalogság ismét letesztelte a klasszikus műfajokat bomlasztó módon.

A kiállítás második termében az a negyvennyolc portré kapott helyet, amelyeket Richter az 1972-es Velencei Biennálére készített: számára ez a festészet természetének többféle eszközzel, többek között elmosódással, másolással és fokozatos feloldással történő áttekintésének új szakaszának kezdetét jelentette. Angyali Üdvözlet Tizian, a hangok véletlenszerű eloszlása ​​az ő nagy színtáblázatok valamint a reprezentáció és a kifejezés elutasítása a felhívásokban szürke festékek.

Richter a hetvenes-nyolcvanas évek között alapozta meg egyedi absztrakciós megközelítését: az akvarelltanulmányok kiterjesztését, a képi felület vizsgálatát és az ecsetvonás átalakítását. önmagában a festmény központi témájában (strich). Ezzel egy időben készítette el lánya, Betty első portréit, és folytatta a „hagyományos” témák, például a táj és a csendélet kutatását, nem hagyományos megközelítésekből.

Az akkori művészeti és társadalmi változások mélyen szkeptikus látásmódja motiválta a drezdai sorozatot. 1977. október 18 — ebből az alkalomból kivételesen kölcsönben a MoMA-tól-; Ez az egyetlen olyan műve, amely kifejezetten utal Németország közelmúltbeli történelmére (a Baader-Meinhof terrorcsoport tagjainak halála a börtönben). A nyolcvanas években elkészítette legmarkánsabb és legkomorabb absztrakt alkotásait is, és visszatérve első családi festményeinek témájához, fiával készítette el a Sabine sorozatot.

Az elmúlt években, 2017 előtt a rajzolás jelentősége megnőtt a gyártás során. A Richter számára ez azon kevés munkamódszerek egyike, amely lényegében és ha intim és spontán, nem integrálható egy irányított folyamatba; Valójában ez az irányítás ellentéte.

Az általa a nyolcvanas években végzett munkákat a Kunstmuseum Winterthur 1999-es kiállításáig nem tárták a nagyközönség elé: spontán vázlatokból kifejlesztett lineáris formákat kínálnak, addig dolgoztak, amíg strukturált és elmosódott felületekké nem válnak, képzeletbeli tájakon. Szuggesztív erejük ellenére kis formátumban készítette el őket, előnyben részesítette a közvetlen annotációt.

1996-ban megszületett Richter legkisebb lánya, Ella Maria, akinek élete (és munkássága) talán váratlan lendületet kapott. Új házba (és egy másik műterembe) költözött Hahnwaldba, Köln külvárosában, de nem zárta be a város központjában lévő műhelyét, hogy egyszerre dolgozhasson különböző műveken. Ekkor már nem egyedi absztrakt festményeket festett, hanem ciklusokat, amelyeket erősen tagolt szerkezetük és tonális tanulmányozásuk jellemez. Emellett fényképekből készült intim festményeken is dolgozott, köztük első önarcképén. Hétköznapi motívumok alapján olyan metaforákat alkotott, amelyek melankolikus valóságlátását tükrözték.

A kölni dóm déli kereszthajójában található ólomüveg ablak megtervezésére irányuló megbízás, amelyet Richter 2002-ben kapott, és amelyben véletlenszerű eljárással határozta meg a színek eloszlását, más projektekre inspirálta. A ciklusok festése után Silikat és ketrecaz üveggel való munkának szentelte magát – néha utasításokat adott másoknak erre.

Több év kihagyás után pedig 2014-ben folytatta a hagyományos értelemben vett festészetet – mint tudjuk, nem sokáig. Első témája ismét a német múlt volt: sok éven át próbálkozott a holokauszttal foglalkozó művet létrehozni, de soha nem találta meg a megfelelő módot a témával járó elsöprő érzelmek kifejezésére.

Birkenau festményeinek kiindulópontja az egyetlen fennmaradt fénykép a koncentrációs és megsemmisítő táborról, amelyeket a foglyok készítettek. Végül a ciklusból négy absztrakt festmény alakult ki, amelyeket először Németországban, majd Angliában, valamint a művész retrospektívében mutattak be, amelyet a Metropolitan 2020-ban mutatott be. Ezen túlmenően a projekt fényképes változatai állandóan a berlini Reichstagban és az Auschwitz-Birkenau-emlékműben találhatók.

2016 fontos év volt a jövőre nézve: megalakult a Gerhard Richter Művészeti Alapítvány azzal a céllal, hogy műveiből állandó kiállítást hozzon létre Berlinben és Drezdában. 2015 és 2017 között pedig nyíltan kifejező absztrakt festmények sorozatát dolgozta ki, amelyek a végét jelentettek; Kis szünet után befejezettnek nyilvánította képi munkáját.

A Richter az elmúlt években tevékenységét a közterületi rajzok és alkotások készítésére koncentrálta. Ahelyett, hogy a falra festene, most az íróasztalánál dolgozik, és minden rajzot dátumoz, lehetővé téve az alkotói folyamatok időbeli vizsgálatát. Nem folyamatosan, hanem több napos vagy hetes csoportokban hajtják végre.

Ezeken az új lemezeken German a rajz mint művészi médium mechanikáját és lehetőségeit kutatja. Használjon vonalakat, frottázst és hangokat hangszórókés szokatlan technikákkal kísérleteznek rajta; A kéz öntudatlan mozgása soha nem látott jelentőséget kap. Időnként színes tintákat ad hozzá, amelyeket játékosan ejt a papírra, hogy újra létrehozza a véletlenszerű konfigurációkat, vonalzóval, iránytűvel vagy más eszközökkel újrarajzolva.

A Richter továbbra is Kölnben dolgozik, és a válaszok helyett más kérdéseket keres.