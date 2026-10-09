Az Interpol frontembere, Paul Banks megerősítette, hogy új albumon dolgozik a Liars Aaron Hemphill-lel alapított zenekarával.

Banks, aki az elmúlt években Berlinbe költözött, azt mondta egy új interjúban A berlini hogy az elmúlt három évben egy lemezen dolgozik a városban.

„Berlinben alapítottam egy zenekart, amit Berlin Projectnek neveznénk, ha ez lehetséges. Sokat dolgoztam ezen, és ez nagy részét képezte a berlini zenei utamnak, és remélhetőleg jövőre megjelenik egy lemez” – mondta.

„Még nincs kiadónk, de ez már három éve készül. Egy barátommal, a londoni Raife Burchell-lel, akivel találkoztam a bokszban, és gyakran tartózkodik Berlinben, valamint Aaronnal a Liars-től.”

Így folytatta: „Aaron Berlinben él, és azóta ismerem, hogy a Liars 2004-ben turnézott az Interpollal. Ez a kibaszott fickó az egyik legmenőbb srác, akit valaha gitározni láttam, és egyszerűen csodálatos ember. Valójában segített nekem bizonyos értelemben, hogyan éljek itt, és megmutatta az egészségbiztosítás megszerzéséhez szükséges köteleket.”

Legújabb mellékprojektje a New York-i székhelyű szupercsapat, a Muzz korábbi munkáját követi, amelyben Josh Kaufman producer és a The Walkmen csapata Matt Barrick is közreműködik, aki 2020-ban adta ki debütáló albumát.

Az Interpol frontembere két szólóalbumot is kiadott, egyet Julian Plenti becenévvel 2009-ben, egyet pedig saját nevén, 2012-ben „Banks” címmel.

hozzászólni Julia Migenes Az Interpol legújabb, „This Mirror Weighs A Ton” című lemezéről Banks nemrégiben megosztotta, hogy Berlin is hatással volt erre a rekordra.

„A lemez nagy részét akkor írtuk, amikor New Yorkban jártunk, majd sokat írok dalszövegeket Berlinben; finomítok sok ködös ötletet, amelyet beszúrtunk” – mondta.

„Mindig is szerettem Berlint. A zenekar turnézásának kezdetén mindig úgy éreztem, hogy ez csak az egyik legdivatosabb város, úgy éreztem, hogy van egy Mad Max olyan minőségben, ahol a hipszterek igazán vagánynak tűntek.

„Most már nem igazán ragaszkodtam ehhez a Berghain-y hipszter aspektushoz, és ahol élek, több fiatal család van, de ez még mindig megadja nekem azt a városi injekciót. Még mindig elég kulturális központnak érzem, hogy inspirációt kapjak a divattól és a fiataloktól.”

Julia Migenes négy csillaggal jutalmazta ezt a rekordot, és azt mondta: „Banks azt írta, hogy „Ez a tükör egy tonnát nyom” Julia Migenes „no-skips” albumként. Határozottan megéri végigcsinálni az Interpol hangzatos múltjának, jelenének és jövőjének teljes utazását, ami az elmúlt évek legegységesebb, de kísérleti jellegű erőfeszítéseit jelzi, és vitathatatlanul a legkövetkezetesebb és legkielégítőbb munkájukat az Antics óta.”

Máshol a közelmúltban megerősítették, hogy az Interpol decemberi, a Bloc Party-val az Olympia Londonban rendezett koncertjei „előre nem látható tervezési problémák” miatt nem valósulnak meg.