John Malkovich és Sam Rockwell tökéletes kettős szerepben játszottak a BFI Londoni Filmfesztivál premierjén Wild Horse Nine péntek este.

A pár felpezsdítette a brit közönséget azzal, hogy a filmet a város déli partján, a Royal Festival Hall-ban vetítették, bár mindkét színész nem volt hajlandó túl sok riporterrel beszélni a szőnyegen.

Rockwell a színpadon azt mondta, hogy mi vonzotta őt a filmhez: „Martin bosszantóan jóképű, de nagyon tehetséges”, miközben nevetés tört ki a teremben. „A filmhez az vonzott, hogy elolvastam a forgatókönyvet” – tette hozzá egy udvarias, de rejtélyes Malkovich, aki nem kevésbé sapkát viselt.

Malkovich, aki meglovagolja a hatalmas Oscar-zümmögés hullámát, teljesítményéért már megszerezte Velence rangos Volpi-kupáját a legjobb színésznek járó díjat. McDonagh brit származású ír filmrendező, aki vette Wild Horse Nine a fesztiválon, de végre hazai pályán a Londoni Filmfesztiválon A Hollywood Reporter a vörös szőnyegen, hogy szerinte a britek élvezni fogják a film sötét humorát. Nem sokkal azelőtt észlelték, hogy a fények kialudása előtt megcsókolt régi partnerével, Phoebe Waller-Bridge-vel.

Wild Horse Nine A főszerepben Malkovich és Rockwell Chris és Lee, a chilei Santiagóban állomásozó régi CIA-partnerek, akiket irodavezetőjük (Steve Buscemi) küld a Húsvét-szigetre. A sziget monumentális Moai-szobrainak szürreális hátterében a pár elkezd számolni homályos közös múltjukkal. Ugyanakkor Chris váratlan köteléket alakít ki két lázadó chilei diákkal, akiket Mariana di Girolamo és Ailín Salas alakít – ez a találkozás azzal fenyeget, hogy megbomlik az ügynökök barátsága és az összeesküvés, amelybe belegabalyodtak.

Buscemi azt mondta THR CIA-főnöke, MJ szerepére való felkészülésről: „Nem ismerek CIA-ügynököket, de Martin ajánlott egy könyvet, ami bizonyos mértékig hasznos volt. De igazából mindent megkapok, amire szükségem van a forgatókönyvből. Olyan jól megírta Martin, és a többi színészt is ledolgozta [helps]mert ha arról van szó, [MJ] főnök, és vannak főnökei, és nagy nyomás nehezedik rá.”

A londoni közönséggel kapcsolatban hozzátette: „Szerintem kijönnek belőle. Azt hiszem, élvezni fogják. Azt hiszem, a közönség mindenhol sokat fog kihozni belőle, mert annyira jól van elkészítve. Martin McDonaghról van szó, és remek szereplőgárdával rendelkezik, és nagyszerű történet.”

Amikor arról kérdezték, melyik filmben szeretne szerepelni idén, Buscemi egy görbe golyót dobott nekünk. „Nem láttam Fonottde úgy tűnik, hogy nagyon szórakoztató benne lenni. Úgyhogy alig várom, hogy lássam ezt.” (FonottAz LFF-ben is vetített Olivia Colman egy kiközösített, egyedülálló halásznőt alakít egy konzervatív középkori tengerparti városban, aki megbízza a helyi kosárkészítőt, hogy szőjen neki férjet, akit Alexander Skarsgard alakít.)

A BFI Londoni Filmfesztivál Andrew Scott és Olivia Colman filmjének érzelmes és fergeteges vetítésével vette kezdetét. Elsinore szerda este. Az ír – úgy nézett ki, mint Malkovich fő riválisa az Oscar-versenyben – talpon voltak a jelenlévők, és üdvözölte a valós embereket, akik inspiráltak. Elsinore karakterek, köztük a Colman professzora, Margaret Johnson, a HIV/AIDS kezelés úttörője a 80-as évek végén.

A 70. BFI London Film Fest október 7. és 18. között tart, és a tervek szerint sztárgálák sorozatával folytatódik, beleértve a következő filmek vetítését is. Mesterséges, Bunker, Behemót!, Tinta, Club Kid, Hosszú tél, Ray Gunn és Papírtigris.