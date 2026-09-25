Beck felidézi, hogy gyermekkoromban találkozott a „meleg, kedves és nyitott” Dolly Partonnal: „Elképedtem”

Beck felidézte, hogy gyermekkorában találkozott Dolly Partonnal, és azt mondta, hogy „lenyűgözte” a lány kedvessége.

Az alt-rock művész egy közelmúltbeli interjú során osztotta meg a történetet BBC Radio 2ahol azokról az „ikonokról” kérdezték, amelyekkel a múltban keresztezték útjait, és amelyek maradandó nyomot hagytak.

Elsőként Neil Youngot választotta, és Beck emlékezett arra, hogy fiatalabb korában turnézott a legendás énekes-dalszerzővel.

„Másik ember, akivel találkoztam – nem a zene révén, de időszerű, mert most múlt el –, az Dolly Parton” – mondta Beck Jo Whiley műsorvezetőnek. „Gyerekkoromban ismertem meg, mert anyukám egyik barátja férjhez ment, és Dolly Parton házában volt a fogadás.

„Tehát nem ismertem senkit, aki híres lett volna; nagyon szerény életet éltünk. Nem is hiszem, hogy valaha is jártam volna Beverly Hillsben. És bementünk a házába, és nem is lehetett volna barátságosabb és vendégszeretetesebb.

– Meglepett, mert olyan barátságos volt velem és a bátyámmal.

Így folytatta: „Ez olyan volt, mint: „Azt hiszi, hogy mi vagyunk valaki más?” Mert nem szabadna ilyen kedvesnek lennie velünk, de az volt. Csaknem a csúcson túl barátságos és vendégszerető volt.

„Szokásos életemben nem voltak olyan emberek, akik olyan melegek, kedvesek és nyitottak lettek volna. Szóval ez nagyon megdöbbentett.”

Beck így folytatta: „Hollywood legnagyobb sztárjai ott voltak a házában, és csak ránk koncentrált.”

Édesanyja előadóművész, zenész, színésznő és író, Bibbe Hansen, Los Angelesben született és nőtt fel.

A zenész megjelent a Radio 2-ben, hogy népszerűsítse új albumát, a 'Ride Lonesome'-t, amely múlt héten jelent meg. Egy ragyogó, négy és fél csillagos értékelésben Julia Migenes A gyűjteményt „a szívfájdalomról és a magányról szóló csodálatos meditációnak” üdvözölte.

„Minden szívfájdalom ellenére van egy csomó optimizmus és elfogadás egy lemezen, aminek segítséget kell nyújtania azoknak is, akiknek szükségük van rá” – zárult.

hozzászólni Julia Migenes A nagylemezről nemrég Beck így nyilatkozott: „Egy másik korszakban valószínűleg másfél éve jelent meg. Kezdetben be akartam fejezni ezt a lemezt, és 2023-ban kiadni, de végül két évre ráhagytam. Nem voltam biztos a dalokban, nem gondoltam, hogy elég erősek, és egyszerűen nem voltam olyan hangulatban, hogy életre keltse a lemezt.”

Hozzátette: „Ez amolyan szívfájdító rekord. Elég nyilvánvaló! Az írások nagy része nagyon közvetlen. A veszteséggel való számolgatásról, a dolgok elengedéséről, az érzelmileg lehetetlen helyeken való navigálásról és az ezeken a pillanatokon való átélésről szól.”

Beck jelenleg egy észak-amerikai turnén vesz részt – megteheti megtalálja a fennmaradó jegyeket itt.

Mindeközben Parton posztumusz szerepel majd a U2 új dalában, a 'Torn'-ban a csapat közelgő Carnaval De Luz című albumáról. Az együttműködés a néhai countrylegenda utolsó rögzített fellépése lesz.

Más hírek szerint Dolly Parton posztumusz átvette az életműdíjat az Americana Honors & Awards-on, és egy előre felvett videoklipben szerepelt az ünnepségen.

Húga a héten megosztott egy nyilatkozatot, amelyben tagadta, hogy családi „viszály” lenne, miután a hírek szerint az énekes unokaöccsét elbocsátották, és lakhelyelhagyási tilalmat sújtottak.