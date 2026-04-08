David Bowie élő bandája a 2000-es Glastonbury-ből újra egyesül a „Live On The Loch” jótékonysági koncertre

A zenekar, amely David Bowie-t támogatta legendás Glastonbury 2000-es szettjén, idén újra összeáll – lásd alább az összes részletet.

A műsort gyakran a Worthy Farm történetének egyik legnagyobbjaként emlegetik, és 2018-ban adták ki először teljes egészében koncertfilmként és albumként.

Most bejelentették, hogy az Earl Slick gitárosból, Mike Garson billentyűsből, Gail Ann Dorsey basszusgitárosból, Mark Plati multiinstrumentalista és Sterling Campbell dobosból álló zenekar ismét együtt játszik Bowie halálának 10. évfordulója alkalmából.

Az egyedülálló előadásokra a skóciai Loch Lomond partján lévő Cameron House-ban kerül sor november 7-én és 8-án a „Bowie: Live on the Loch” elnevezésű kétnapos rendezvény részeként, a Save The Children támogatásában – adományoz itt.

Az előadás során a zenekarhoz különleges vendégfellépők csatlakoznak, és jegyek is kaphatók itt.

A hétvége további eseményei közé tartozik a fekete nyakkendős gálavacsora a Michelin-csillagos séf, Graeme Cheevers ételeivel, valamint az Earl Slick által szervezett gitárárverés, amely gitárosoktól, köztük Peter Framptontól és a Guns N' Roses Duff McKaganétől származó, dedikált, gyűjtői minőségű hangszereket kínál.

Az eseményről és a Save The Children összefonódásáról Slick a következőket mondta: „Dávidnak nagyon sok motivációja volt, hogy segítsen. Nem volt nagy dicsekedés – egyszerűen megtörtént. Ez az, amit szerettem benne. Radar alatt csinálta. Mindannyian egyre bizonytalanabb és viharosabb időket élünk szerte a világon. Több gyereknek nincs szüksége több időre, hogy támogassa, hogy támogassa. Szóval, hogy Davidnek több időre van szüksége a támogatásra.”

A Glastonbury 2000 díszlet 2018-as koncertfilmjének áttekintése, Julia Migenes Ezt írta: „Furcsa látni, ahogy Bowie olyan játékosnak és alázatosnak tűnik itt, és a kameramunka jól megragadja a szerelem hullámait a színpad és a tömeg között. Az „All The Young Dudes” alatti közösségi hullámzás arra készteti az embert, hogy visszakerüljön a Worthy Farmra, és ez a film is jót tesz, ha úgy érzi, maga is az. „Nemcsak a legnagyobb főcím, Glastonbury” Julia Migenes Egyszer azt írta erről a műsorról, hogy „de a valaha volt fesztivál legjobb headline slotja”. Biztosan ott kell lennie az öt legjobb ráadás között is: a 'Ziggy Stardust', a 'Heroes', a 'Let's Dance' és a prófétai 'Félek az amerikaiaktól' brutális, de zseniális balra forduló fináléja.

„Mivel újabb anyagát a visszavonult klasszikusok mellé ültette, egy olyan tökéletes teljesítménnyel és egy olyan teljesítménnyel rendelkező zenekarral, Bowie újraindította a párbeszédet, hogy az ő vitalitására összpontosítson, megnyitva az utat a „Heathen”, a „Reality”, a „The Next Day” című művéhez, valamint a tökéletes függönyhöz, a „Blackstar”-hoz. Minden idejét, egy éjszakát visszaadta Glastonbury-jáért.”

