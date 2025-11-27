Ruth Asawa, egy világ a vezetéken

Jövőre lesz 100. születésnapja Kaliforniában Ruth Asawa szobrásznő születésének 100. évfordulója, aki egyszerű vonalakkal és anyagokkal dolgozott olyan darabokban, amelyek szorosan kötődnek az életéhez és a hozzá közel állókhoz.

Japán bevándorlók családjába tartozott, és ez a származás határozta meg életét: a második világháborúban (1942) kénytelen volt átköltözni az egyik japán internálótáborba az Egyesült Államokban, és ott maradt családjával két évig. A körülményei elkerülhetetlenül kemények voltak, de ezen a helyen Asawa aggodalmai kezdett felébredni, és élénken figyelte a környező természetet és az őket csapdába ejtő vonalakat, amelyek csíráját később felfüggesztett szobraihoz vezette. Ezen kívül olyanok is oktatják, akik korábban a Walt Disney stúdiók karikaturistái voltak.

A háború végeztével, 1946-ban belépett a Black Mountain College-ba, abba a művészeti iskolába, amely nem diplomával, hanem sajátos elköteleződéssel és közösségtudattal biztosította diákjait: itt természetes és nyitott környezetben elmélyedhetett aggodalmaiban és az utakon, amelyeken keresztül megterhelheti őket, és szigorú eljárásokkal kísérletezett anyagokkal.

A szerző nem sokkal később megismerkedett a tolupai mexikói mesterségekkel, drótkosarai pedig különösen felkeltették a figyelmét: ettől kezdve ez lesz alkotásainak alapvető alapanyaga; Szőtte, csavarta, csomózta, hagyta magát inspirálni a tájban talált formáktól és saját könnyedségvágyától.

Azok a művek, amelyeket görbe vonalak egymásutánja miatt ún hurkos szobrokárnyékot vethet a falra, ha fényt sugároznak rájuk; Ezek aztán a levegőben függesztett lámpásoknak tűnnek, de gyakran anyaméhre is utalnak: a művésznő hat gyermek édesanyja volt, élettapasztalata mindig is része volt alkotói folyamatainak. Soha nem törekedett szétválasztani őket.

Részben ez a vezeték, a hazai utalások és az anyasághoz való viszony volt az oka annak, hogy produkciója eleinte nem kapott kritikai elismerést. Nem hátrált meg, és úgy döntött, hogy összekapcsolja a tanítással: művészeti oktatási programokat dolgozott ki a hátrányos helyzetű gyermekek számára, és elindította a központot, amely 1982-ben megelőzte a San Francisco-i állami művészeti iskolát, amely ma az ő nevét viseli.

Asawa első kiterjedt retrospektívája a múzeumban jövő februárig látogatható a New York-i MoMA-ban, és pontosan születésének századik évfordulójára emlékezik: drótszobrokból, bronzöntvényekből, festményekből és papírra vetített, hatvan éves pályafutása során készült alkotásokból áll. Számos archív anyag kíséri őket, amelyek mindenekelőtt közmegbízásaira – köztük a háborúban internált japánok emlékművére San Joséban –, hagyatékának közösségi kötelékeire (pályafutása kezdetétől a végéig) és a kreativitás védelmére összpontosítanak: fényképekről, dokumentumokról és néhány tárgyról van szó.

A San Francisco-i Modern Művészeti Múzeummal közösen rendezett kiállítás – ahonnan származik, és 2026 márciusában a Guggenheim Bilbaóba utazik; később a Fondation Beyeler -, Cara Manes és Janet Bishop kurátora, és (rugalmas) időrendi sorrendet követ, amelyben tematikus részek tarkítják, amelyek a művész forrásait és módszereit boncolgatják.

A turné a Black Mountain College-ban eltöltött időkből származó alkotások válogatásával kezdődik, beleértve az anyagok, színek és formák rajzok, kollázsok és nyomatok feltárását, majd belemerül a drót- és papírtevékenységébe San Franciscóban, ahol egy egységes társadalmi közösségért dolgozott.

Itt fogalmazta meg hurkos szerkezeteinek kulcsfontosságú motívumait és formáit, bővítette rajz-, nyomat- és papírhajtogatási technikák repertoárját, miközben különféle kereskedelmi tervezési megbízásokat fogadott el, és rendszeresen kiállított a New York-i Peridot Galériában.

Az 1960-as évek elején Asawa felfedezett egy új módszert a dróttal való munkavégzéshez, megkötéséhez és szétterítéséhez, így szerves, finom botanikai ihletésű elrendezéseket idézett elő. Ugyanígy folytatta a kísérletezést ezekkel a természetes formákkal a Los Angeles-i Tamarind litográfiai műhelyben 1965-ben, ahol változatos nyomatokból álló portfóliót készített, amilyen szigorú és innovatív is.

Ebből a portfólióból, a MoMA gyűjteményéből válogatott kompozíciók kerültek a kiállításra, sok közülük most először kerül a nagyközönség elé.