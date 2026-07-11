Karlovy Vary: A '3 Weeks After' elnyerte az Europa Cinemas Label díját

A szerb dráma 3 hét után (3 Nedelje Posle), Miroslav Terzić rendezésében elnyerte az Europa Cinemas címkét, mint a legjobb európai film a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon (KVIFF). Az Europa Cinemas Network három kiállítójából álló zsűri szombat délután mutatta be válogatását.

3 hét utánamely a kortársak közötti erőszakot tárja fel, és amely A Hollywood Reporter A közelmúltban Terzićvel tárgyalt, most megkapja az Europa Cinemas Network támogatását, további promócióval és ösztönzőkkel a kiállítók számára, hogy meghosszabbítsák a film vetítését.

A 2026-os KVIFF fő versenyprogramjában világpremierjét bemutató filmről a zsűri közleménye kiemelte: „Egyhangú döntés volt az Europa Cinemas Label odaítélése. 3 hét után írta Miroslav Terzić. Zsűriként nehéz döntés várt ránk, mert mind a 15 film, amely a díjunkért versengett, jó volt a maga nemében, és mi három különböző ember vagyunk, mindegyiknek megvan a maga ízlése, mégis ez a film már az első felvételtől fogva magával ragadott, és a végéig lekötötte a figyelmünket.”

A zsűri hozzátette: „Az együttes szereplőgárdája rendkívül erős és hiteles teljesítményt nyújt. A történet a saját szemükön keresztül mutatja be a mai serdülők életét, lehetővé téve, hogy hangjuk és nézőpontjaik valódi és meggyőző módon formálják a narratívát. Alapvetően a csoportdinamikából táplálkozik. Miroslav Terzić minden filmjének mestersége a filmkészítésben. hogy valóban meghallja a fiatalokat, legyen mellettük, és ne nézzen félre!”

A szereplőgárdája 3 hét után többek között Jovan Ginić, Klara Hrvanović, Andjela Alavirević, Tihana Lazović és Branislav Trifunović. A filmet Vladimir Arsenijević, Bojan Vuletić és Terzić írta, az operatőr Damjan Radovanović, a vágó pedig Marko Ferković.

Nemzetközileg a Bendita Film Sales értékesíti, 3 hét után producere a This and That Productions (Szerbia), a koprodukcióban pedig az Invictus (Bulgária), a Nightswim (Olaszország), a Kinorama (Horvátország) és a Paul Thiltges Distributions (Luxemburg).

Az Europa Cinemas Label Karlovy Vary-i zsűrijét Sophie Jansen (Filmhuis Den Haag, Hága, Hollandia), Nataša Jurčová Findrová (Kino Lumière, Pozsony, Szlovákia) és Grégory Le Perff (DSN – Dieppe Scène Nationale, Dieppe, Franciaország) alkotta.