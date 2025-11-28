Manaut Viglietti, egy avantgárd utazás

José Manaut Viglietti a valenciai Lliria városában született 1898 kulcsfontosságú évében, és kulturális gondokkal küzdő családhoz való tartozása lehetővé tette számára, hogy a San Carlos-i Képzőművészeti Iskolában, majd évekkel később a madridi San Fernando Királyi Képzőművészeti Akadémiáján képezze magát.

Az 1920-as években a Paular de Rascafría kolostorban található Tájfestők Nemzeti Rezidenciáján volt nyugdíjas, majd ösztöndíjat kapott, amivel Franciaországba, Belgiumba és Hollandiába utazhatott, és bővítette ismereteit az impresszionizmusról és az avantgárd többi részéről (Vermeerről, Rembrandtról és Halsról is); Valójában 1927-ig Franciaországban élt, és számos kiállításon szerepelhetett párizsi szalonokban.

Miután visszatért Spanyolországba, 1971-ben bekövetkezett haláláig ötvözte művészi munkáját a rajzoktatással, a művészettörténet elméletalkotásával és a politikai tevékenységekkel.

A munkamódszereit meghatározó befolyást gyakorló Joaquín Sorollával, valamint a szintén valenciai Cecilio Pla tanítványával, egy alapvetően sokrétű mű szerzőjével, aki szintén a mediterrán fénynek köszönhető, Manaut a Kortárs Spanyol Realizmus Múzeumának retrospektívája. Almería MUREC.

Ez az antológia Javier Pérez Rojas és David Gutiérrez Pulido gondozásában arra hív bennünket, hogy áttekintsük nyelvének kulcsait, amely sajátja, de az európai festészet hatalmas tudása határozza meg: szigorú rajz, érzékeny és fényes, figyelmes az emberi alakra és a mediterrán tájra.

A valenciaiak befolyásának két alapvető pólusa – nemzetközi utazása mellett – a Prado Múzeum és a csodált Sorolla volt. A művészeti galériában 1919-es madridi érkezése óta számos másolatot készített a mesterekről (Toledóban tanult El Grecot is). Ami Sorolla a tanára volt San Fernandóban, és tudjuk, hogy emellett a műtermében fogadta, és olyan tanácsokat adott neki, amelyek nagyon hasznosak lennének, többek között éppen a rajzolásnak kiemelt jelentőséget tulajdonítva.

Bármilyen lehetőségre nyitott az ismeretek bővítésére, Manaut Mariano Benlliure-t is meglátogatta, és gyakran ellátogatott a Nemzeti Könyvtárba is, hogy elemezze a tudomány szemléltető műveit. Quixote és Muñoz Degrain művei, felveti az összehasonlítást az ő produkciója és az El Greco produkciója között.

Párizsban nem hagyta abba a párizsi típusok, főként a nők rajzolását, még füzete lapjaira, kilazult lapokra vagy kis papírlapokra sem: gyorsan megörökítette benyomásaikat és elképzeléseiket a közterekről, ez esetben nagyon franciákról, például kertekről, kávézókról vagy színházakról. Hazánkban az egyik város, amely a legjobban érdekelte, Ronda volt; Utazásairól naplókban számolt be, ahol érdekes leírásokat is írt a festményeiről.

A kiállítás február 1-ig látogatható.