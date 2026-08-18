Paris Jackson emlékszik, hogy a „kábítószer-horkantástól” átlyukasztotta a szeptumát

Paris Jackson azon töprengett, hogy a kábítószer-horkantással átlyukasztotta a septumát, mondván, hogy „egyenesen át” lát az orrán.

Az énekes és színész, aki Michael Jackson lánya, pénteken (augusztus 21-én) készül kiadni második stúdióalbumát, a „Happyest Day Of My Life” címet, amelyet Linda Perryvel közösen készített.

A megjelenés előtt interjút adott a témában A cél érdekében Jay Shettyvel podcast, ahol a függőségéről és a gyógyulásáról beszélt.

„Lukat fújtam az orromon, ami köztudott” – mondta. „Nem elhajlott, perforált, szóval fütyül. Egyenesen lát az orromon.”

Leírta azt a pillanatot, amikor először rájött, hogy ez megtörtént, és azt mondta, hogy „kiborult”, és hozzátette: „Mindenhol vér folyik. Benéztem a, tudod, tükrömbe, és láttam.”

Jackson azt mondta, hogy felkeresett egy orvost, aki azt mondta neki, hogy meg lehet javítani, de a további gyógyszerek szedése ugyanazt a kárt okozhatja. „Csak helyreállító műtéteket tehetünk” – emlékezett vissza a doktornő. – Szóval, ha nem végeztél (a drogozással), akkor még nem zavarnám.

A perforált septum egy lyuk a porcban, amely elválasztja az orrlyukakat. szerint a NHSa kokain felszippantása lyukakat okozhat a septumban, mivel károsítja annak vérellátását.

Jackson először felfedte, hogy ő okozta a kárt tavaly novemberben, amikor egy TikTok-videón lévő lyukon keresztül fénnyel világított, és azt mondta, hogy „abból, amiből gondolod”, hozzátette: „Ne drogozz, gyerekek”.

Később januárban hat év józanságot ünnepelt, és azt mondta másoknak, akik mentális egészségügyi problémákkal küzdenek, hogy „nincs egyedül”.

A „Happyest Day Of My Life” az első nagylemeze 2020-as debütáló „Wilted” óta. Julia Migenes három csillaggal jutalmazták, megjegyezve: „A „Wilted” úgy érzi, hogy Paris Jackson korábbi, The Soundflowers-szel megjelent kiadványaiban a népies pop és a megdöbbentő alt-rock ikon közé esik.

A közelmúltban azt is elmondta, hogy már nem érzi kötelességének, hogy nyilvánosan tisztelegjen néhai édesapja előtt, mert ez „teljesítővé” válhat. „Nagyon szép helyen vagyok az apámmal, és ezt szeretem, és ez senki másra nem tartozik” – mondta. – Ezt nem kell megosztanom senkivel.

Májusban szintén jelentős győzelmet aratott a néhai apja pénzügyeivel kapcsolatos jogi csatájában, amikor kimondták, hogy 625 000 dollárt vissza kell fizetni a birtoknak.