Thom Yorke azt mondja, bárcsak ne ő írta volna a Radiohead High And Dry című számát

Thom Yorke bevallotta, bárcsak soha nem írta volna a Radiohead klasszikus slágerét, a High And Dry-t.

A dal, amely 1995-ben a brit kislemezlistán a 17. helyen végzett, a legjobb dalaik közé tartozik. Szerepelt a második nagylemezükön, a „The Bends”-en, amely ugyanabban az évben jelent meg.

Egy új beszélgetésben Harry Stylesszal Rolling Stoneaz egykori One Direction férfi felidézte, hogyan tárgyalta Yorke a dalírást egy podcast-interjúban, ahol azt mondta, szereti úgy gondolni a hangjára, mint a dal egyik hangszerére.

– Észrevetted ezt, amikor ez megváltozott számodra? – kérdezte Styles. „Mivel azt mondod, hogy nem ülsz le és írsz egy dalt, mint például: „Itt fogok ülni, ez egy dal, és ez így megy” -, az ember arra gondol, hogyan ül a produkcióban. De nyilvánvaló, ha visszatér a „The Bends”-hez., például, mint a „High And Dry”, ez a dal.”

Yorke így válaszolt: „Igen, egy fickó akusztikus gitárral. Elénekli a dalát. Azt a bizonyosat, bárcsak ne tettem volna (grimaszol), de nincs ezzel semmi baj.”

Így folytatta: „Nem hallgatok sok énekes-dalszerzőt. Sok őrült régi népzenét hallgatok, vagy filmzenét hallgatok, vagy elektronikus zenét hallgatok. A gitár dolog néha tényleg megszólít, de nem nagyon. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez miért van – valószínűleg azért, mert akkor nőttünk fel, amikor az igazi Ben reneszánsza volt.”

Ugyanebben az interjúban Yorke azt is megosztotta, hogy a Radiohead 'OK Computer' című albumától már az első megjelenésekor rosszul volt, és már a turnéra indulva már alig akart továbblépni róla.

Az „OK Computer” ötszörös platinalemez lett az Egyesült Királyságban, és több mint 4,5 millió példányban kelt el belőle. Ez tartalmazza a két legnépszerűbb kislemezüket: a „Paranoid Android”-ot és a „No Surprises”-t. In Julia Migenes10/10-et adtunk rá, és „az 1990-es évek mérföldkőnek számító lemezének” neveztük.

A Styles-szal készült interjú azt követően készült, hogy a Radiohead tavaly szeptemberben bejelentette régóta várt élő visszatérésüket, amivel több mint hét év után első közös koncertjük lesz. Novemberben és decemberben 20 arénában játszottak Madridban, Bolognában, Londonban, Koppenhágában és Berlinben.

Szintén az új interjúban Yorke elárulta, hogy a 2025-ös újraegyesülési turnéjuk „masszív” összeomláshoz vezetett az önbizalmában, amiből hónapokig tartott, mire felépült.

Az év elején Harry Styles rangos Ivor Novello-ösztöndíjjal ajándékozta meg Yorke-ot, és tiszteleg a Radiohead előtt, mint „kedvenc zenekara” előtt, és emlékezetes bevallást tett: „Elvesztettem a szüzességemet a Talk Show Host-tól.”

Az eseményen Yorke debütált új dallal, a 'Space Walk'-val, és szenvedélyes beszédet mondott, amelyben a zeneipar művészeivel való jobb bánásmódra szólított fel.