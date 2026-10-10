Megnyitja kapuit a felújított Goya Múzeum

Ma ünnepnap van Zaragozában: a Sebastián Arquitectos által tervezett bővítési munkálatok miatt alig több mint másfél év után, és az Ibercaja Alapítvány fennállásának 150. évfordulójával egy időben újra megnyitja kapuit a Goya Múzeum. Látogatóit jelentős változások várják: a központ immár több mint 4600 négyzetméteres területtel, nagyobb térrel időszaki kiállításoknak és újraelosztott helyiségekkel rendelkezik, de a hír már a kapuban vár minket, mert metszetei ihlette a Santiago utcában egy új, impozáns, kőből készült, valamint a Plaza del Pilára néző terasz is kialakításra került.

A felújítás lehetővé teszi a jelenlegi technológiai erőforrások beépítésével, hogy a festő alkotása a széles közönséghez közelebb kerüljön – beleértve a virtuális valóságot és a magával ragadó élményeket -, és ez az akadálymentesítés kiterjedtebb és összekapcsoltabb terek formájában is megvalósul, rámpákkal és funkcionális fejlesztésekkel. Ami pedig az időszaki kiállításoknak szánt termeket illeti, azok dupla magasságban érik el a háromszáz négyzetmétert, és a bemutatkozó projektet, amelyről később még szó lesz, Luis Fernández Galiano kurátora: „Solo Goya. – A látás művészete.

Az átalakítási munkálatok néhány felfedezést is eredményeztek: a 16. századi ház felső részének boltíves galériájának helyreállítása lehetővé tette az ingatlan egyik legegyedibb elemének újrafelfedezését és az örökség dimenziójának előtérbe helyezését.

Amikor a Goya Múzeum látogatói belépnek a létesítményeibe, először a gyűjteményekbe ásnak bele, a tisztánlátás érdekében: először megismerik a szerző hátterét, mielőtt belemennének az útjába és hagyatékába; Az útitervben szerepel egy felújított nyomdaterem is, amely immáron az ún Velázquez másolatai (1778-1785) és mások, amelyek eddig nem voltak nyilvánosak. Egy másik figyelemre méltó kiegészítés lesz Francisco Bayeu modelljei, amelyeket korábban a Patio de la Infantán lehetett látni.

Az intézmény teljes állandó gyűjteményét a bezárás hónapjai alatt helyreállították és megtisztították, és a legújabb bejegyzések nem mindegyike a szerzőtől származik. Károly családja IV: tizenhárom tabló és Joaquín Sorolla jegyzetdoboza lep meg minket, hogy lehetséges kapcsolatokat teremtsünk két olyan művész között, akik nyilvánvalóan eltérő nyelvűek a spanyol festészet modernségben való rögzítését részesítették előnyben; és a darab Goya álmaRoberto Fabelo kubai művésztől, aki a mi pillanatunktól fogva újra felkeresi a goyesque képzeletet, kibővítve az Ibercaja Alapítvány által a zsenialitás körüli narratívákat és szubjektivitásokat.

Jeleztük, hogy a technológia kiegészíti a múzeum kiállítási szemléletét, alapvetően az eredeti darabok kontextualizálása érdekében: kiemeli a magával ragadó élményt Goya, a nagy megfigyelőamely több, kétszintes képernyőn látható, de a Fuendetodos univerzum ihlette magával ragadó vetítések, zene, hang- és vizuális hatások is bemutatásra kerültek kora eseményeinek és társadalmának megfigyelésében, portréiban a pszichológia iránti figyelemben és az emberi állapothoz kapcsolódó univerzális kérdésekről való elmélkedésében, amelyek továbbra is kihívást jelentenek számunkra.

Egy másik interaktív élményt nyújt a művész által grafikai alkotása során alkalmazott mélynyomó és litográfiai technikák, hogy hangsúlyozzák az általa megtett procedurális előrelépéseket, valamint a darabok egy részét nagy és szuper nagy felbontásban digitalizálták, hogy a szem számára észrevehetetlen részleteket is megközelíthessünk, és elmélyülhessünk szöveteinek, rajzainak anyagiságában. A Goya Múzeum virtuális valóságot és audiovizuális anyagokat is alkalmaz a Basilica del Pilar, az Aula Dei és a San Antonio de la Florida freskóin; a világ múzeumaiban található goyesque kompozíciók földrajzi elhelyezkedéséhez; a szabadságharc és Zaragoza ostromai című produkciójának relevanciájára; valamint John Berger kritikus és teoretikus elmélkedései aggodalmai előrelátó voltáról.

Az elején említettük, hogy ennek a központnak az első időszaki kiállítása a „Solo Goya. „A látás művészete”: közel ötven alkotás köré épül fel olyan lényeges nemzeti és nemzetközi intézményektől, mint a Prado Múzeum, a londoni Nemzeti Galéria, az Uffizi, az Amerikai Hispanic Society, a National Heritage vagy a Thyssen-Bornemisza Múzeum.

A Goya Múzeum megnyitásának másik alapvető újdonsága akadémiai dimenzióval is rendelkezik: megszületett a Francisco de Goya Tanulmányi Központ, melynek gyűjteményében több mint 1400 szakkötet és dokumentumgyűjtemény található olyan nagyon releváns gyűjteményekből, mint Federico Torralba, Pérez Serrano, Camón Aznar vagy a San Luis-i Nemesi és Képzőművészeti Akadémia. Ennek a kezdeményezésnek kettős a célja: elősegíteni a Goya-kutatást, és találkozási pontként szolgálni a szakemberek, a diákok és az alkotók számára.

Ez a művészeti galéria a jövő Goya-ját szeretné bemutatni a következő generációknak; Egyelőre ma nyílt meg, és megteszi a hétvégén és október 12-én is.

GOYA MÚZEUM. IBERCAJA ALAPÍTVÁNY

C/Santiago, 28

Saragossza