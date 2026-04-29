Válhatnak-e az AI-mentes filmek online erőművé? Justine Bateman így gondolkodik (exkluzív)

Justine Bateman mesterséges intelligencia nélküli filmfesztiválját közvetítik.

A Credo 23 Filmfesztivál, a Bateman tavaly elindított találkozója a kézzel készített emberi munkának szentelve, most már július 10-ig a RoomC23.com digitális „szobájában” teszi elérhetővé filmjeit, mondja Bateman. Minden fogyasztó, aki érdeklődik a kínálata iránt, 40 dollárért vásárolhat egy „kulcsot” a szobához, és korlátlan mennyiségű munkát nézhet.

A címek között sokféle rövidnadrág található a fesztiválon; olyan funkciók, mint a Lukas Haas főszereplője Crystal Gross és Bateman saját David Duchovny-jellegű vonása Érezd; és különleges beszélgetések olyanokkal, mint Sean Baker, Reed Morano és Matthew Weiner, akik mind támogatják Bateman emberközpontú küldetését. Összesen mintegy 44 film és esemény érhető el.

„Azoknak a közönségnek, akik nem tudtak bejutni a Credo 23 Filmfesztiválra, szeretnénk az elfogadott filmekből, döntősökből, panelekből és kérdés-feleletekből álló, magasan összeválogatott gyűjteményünket egyenesen hozzájuk juttatni” – mondja Bateman. A Hollywood Reporter.

A „no-AI” fesztivál, amely a múlt hónapban második alkalommal került megrendezésre Hollywoodban olyan szponzorokkal, mint a Kodak, annak a feltevésnek szentelte magát, hogy „A generatív mesterségesintelligencia-nak nincs helye a filmgyártásban – lopott munkára alapozva, csak visszatorlaszolja a múltat”. A vetített művek többsége a korai Sundance projektek nyers hangulatát árasztja. A fesztivál minden nyereségét a filmeseknek adományozza jövőbeli projektekhez.

Míg Hollywood tele van kreatívokkal, akik arról beszélnek, hogyan lehet állást foglalni a művészet automatizálása ellen, Bateman azon kevesek közé tartozik, akik vállalkozást és szervezetet indítanak körülötte. A digitális terem mind a fesztiválból, mind a Credo 23-ból, a három éves szervezetéből nő ki, amely tanúsítja, hogy egy film nem tartalmaz mesterséges intelligenciát.

Bateman filozófiája az, hogy ahogy a mesterséges intelligencia eszközök egyre elterjedtebbé válnak a filmkészítés minden szintjén, a közönség eleinte szomjazni fogja, de végül belefárad az ilyen automatizálásba, különösen mivel a filmkészítés könnyedsége magasabb hegyekre vezet.

Azt reméli, hogy építkezik, meséli THR„egy alagút a „mennyiségtartalom” jelenlegi elvonó képességén és a gondozás szinte hiányán keresztül.”

Azt mondja, a közönség „megérdemli, hogy elkötelezett, magas színvonalú, emberi filmkészítési erőfeszítésekkel szórakoztassák őket”.