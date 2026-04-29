Sigur Rós és Bastille David Attenborough 100. születésnapi ünnepségén a Royal Albert Hallban

A következő hónapban a Royal Albert Hallban David Attenborough 100. születésnapját ünneplő eseményre kerül sor, amelyen Sigur Rós és Bastille is fellép.

Az élő eseményt a BBC szervezi, és az ikonikus brit műsorszolgáltató, természettörténész és író életét és karrierjét ünnepli.

A történelmi londoni helyszínen rendezett estét élőben közvetítik, a házigazda pedig Kirsty Young. A vendégelőadók között van Sir Michael Palin, Steve Backshall és Chris Packham, valamint a slágerében szereplő művészek egy része is fellép majd. Föld bolygó TV sorozat.

A Bastille frontembere, Dan Smith a BBC Concert Orchestra közreműködésével adja elő masszív Pompeii című számuk klasszikus változatát, a már használt számot követve. A Föld bolygó III. Az izlandi post-rock legendák, Sigur Rós is előadják klasszikus „Hoppípolláját”. A 2005-ös áttörést jelentő Takk című albumukról a 2006-os első évad előzetesének filmzenéjében használták. Föld bolygó mielőtt 2016-ban kiadták a dal új verzióját, amelyet kifejezetten a folytatáshoz készítettek, A Föld bolygó II.

„Izlandon kimeríthetetlennek tűnő készlettel vagyunk megáldva a vadon élő és megszelídítetlen helyekkel. De még itt, Európa legnagyobb vadonának legtávolabbi zugaiban is láthatóak az emberi ipar sebhelyei, a jövőbeli behatolások tervei, gát és kohó, légió” – áll a zenekar akkori közleményében.

„Ha elveszítik az izlandi felföldet, nem lehet helyreállítani. A történet ugyanaz a világ minden táján, a forgalom szó szerint egy irányba halad. A Sigur Rós büszke arra, hogy kapcsolatba hozható A Föld bolygó II és rendkívül fontos küldetése, hogy elragadjon bennünket ennek a végtelenül lenyűgöző, teljesen meglepő és végső soron törékeny helynek a megértésében és tiszteletében, amelyet elég szerencsések vagyunk egy rövid időre otthonunknak nevezni.”

A BBC Concert Orchestra is előadja azokat a partitúrákat, amelyek Sir David műsorainak legemlékezetesebb pillanataihoz kapcsolódnak – beleértve a leguán- és kígyóüldözést is. A Föld bolygó II – és Sienna Spiro összefog a paraguayi hárfaművésszel, Francisco Yglesias-szal, hogy eljátssza a „Pajaro Campana” című darabot, amely Attenborough első vadprogramjában szerepelt. Állatkerti küldetés.

„Sir David ajándéka a világnak egy olyan élet volt, amelyet azzal töltöttünk, hogy mindannyiunk előtt felfedje a Föld csodáit” – mondta Kirsty Young. a BBC. „A legkevesebb, amit megérdemel, egy nagy 100. születésnapi ünnepség a Royal Albert Hallban. Nagyon boldog vagyok, mint házigazda, hogy mindenkit meghívhatok a bulira.”

Az élő fellépések mellett a legemlékezetesebb élővilág pillanatairól is készülnek felvételek Attenborough hét évtizedes televíziós pályafutásából és a BBC természetrajzi archívumából.

Az eseményt a BBC Studios Music Productions és a Natural History Unit készíti a The Open University-vel együttműködve, és május 8-án kerül sor a Royal Albert Hallban. 20:30-tól a BBC One és az iPlayer is sugározza.

Két másik műsort is sugároz a BBC, hogy megünnepeljék Attenborough születésnapját. Ezek közé tartozik az 1979-es sorozata Élet a Földön: Attenborough legnagyobb kalandjaamely új interjúkat tartalmaz Sir Daviddel és az eredeti produkciós csapattal, és Titkos kert – egy új, öt epizódból álló műsor, amely feltárja a brit kertek rejtett történeteit, és megosztja, hogyan segíthet a nyilvánosság támogatásában a küzdő fajoknak.

Dan Smith az egyszeri Royal Albert Hall show-n azután jelenik meg, hogy Bastille 2025 végén megosztotta a Save My Soul című dalt – ez az első új kislemez három év után.

Ami a Sigur Róst illeti, az izlandi post-rock sztárok tavaly októberben ugyanezen a történelmi londoni helyszínen tartottak rezidenciát, és a show-k segítségével először az Ára bátur című klasszikus számot törték ki. Idén nyáron az együttes brit és európai zenekari turnéjának utolsó szakaszára indul, 2023-as ÁTTA című nagylemezük támogatására.