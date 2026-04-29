Aurèlia Muñoz tudást termel

2026.04.29. Aurèlia Muñoz con su obra Macra I, 1969

Madrid,

Életében igen jelentős sikereket ért el, nemzetközi szinten is – munkái a MoMA gyűjtemények részét képezik –, 1982-ben a Palacio de Cristal kiállítást szentelt neki, retrospektívnek tervezett, jól emlékezetes, de utolsó éveiben és 2011-es halála után Aurèlia Muñoz részben kiszorult, különösen az új generációk számára. Produkciójának terjesztésében a közelmúltban nagyon fontos szerepet kapott a José de la Mano galéria, amely a művésznő lányának, Silvia Ventosa szavaival élve visszahelyezte a térképre és azon munkálkodott, hogy a magángyűjteményekből származó alkotásokat a nagyközönség számára is kiállíthassák, és egy részük intézményi alapokhoz is eljuthasson.

Az erőfeszítések meghozták gyümölcsüket: 2024-ben a Grau-Garriga Központ bemutatott műveiből egy válogatást, alternatív olvasmányokat ajánlva belőlük az ökológiai válsággal vagy a kézművesség posztdigitális újjáéledésével kapcsolatban, a Reina Sofía Múzeum pedig a barcelonai MACBA látogatása előtt ad otthont az „Entes with Cooperation with Manuelaionu” című antológiának. Ventosa.

Egybeesik születésének századik évfordulójával, és számos kihívással jár: a művész megértette, hogy mind az alkotói folyamatai, mind pedig maguk az alkotások ismeretszerzési módok, és összeállításai is összeállíthatók, amelyek a jelenlegi műfajok darabjaitól eltérő muzeográfiai megoldásokat igényelnek. Kreatív dimenziót jelentenek, és lehetővé tették alkotásaik tanulmányozását az utolsó pillanatig.

Muñoz szobrásznak tartotta magát, de a kiállítás fényében teljes művészként értékelhetjük, aki nem állított fel határokat vagy hierarchiákat a tudományágak között, bár minden technikát tisztelettel tanulmányozott. Elhivatottsága az ismert vagy ősi anyagok és módszerek felhasználására, valamint a kortárs művészet velük való létrehozására vezetett abban az időben, ahogyan más művészekkel és alkotókkal folytatott kórusmunkája is megkérdőjeleződött. A munkatársakkal is, különösen a női munkatársakkal, mint például Josefina Salazar, akik rendszeresen és nélkülözhetetlenek az anyagaik kezelésében, amelyek a legkönnyebb és a legnehezebb, az átlátszatlan és az átlátszó között mozognak.

Nagyon eltérőek és gazdagok, részben a kiállítási katalógusban gyűjtik össze azokat az olvasatokat, amelyekből munkája elemezhető (műszaki, filozófiai, mérnöki, környezeti), de mindenesetre háromdimenziós alkotásainak alapvető megértése, mint élő darabok, amelyek összeállítva átalakulnak, és módosítják a körülöttük lévő teret; Ventosa kifejezésével, Úgy jönnek ki a dobozból, mint a tőkehal (lakás) és fel kell ébresztened őket. Miután feltámadnak, entitásokká, karakterekké válnak, makrótotemek ill sárkánymadarak; A mélyben mindegyik a világ absztrakciója.

Az időrendi sorrendet és a darabok közötti formai és esztétikai rokonságot ötvöző kiállítás a folyamatait és modelljeit dokumentáló fényképekkel kezdődik – Muñoz fontos fotósokkal, köztük Català-Rocával együttműködve azonnal bemutatja első hímzését és nyomatait.

A barcelonai nő, aki kezdetben autodidakta volt, későn, harmincas évein túl döntötte el, hogy a művészetnek szenteli magát, de ennek minden következményével együtt. Tanulmányozni kezdte a népi és történelmi hímzést, Miró, Magritte vagy Klee vásznak kompozíciós tagolását, és ezeket az utalásokat rajzokba, kollázsokba, festményekbe, összeállításokba és erőteljes nyomtatott anyagokba foglalta össze, különösen a fali kárpitokban, amelyek a hagyományostól eltérően szobrászati ​​dimenzióval rendelkeznek, és olykor egészen más anyagokból készülnek, mint a gyapjúból. Öltései ecsetvonások, de a lények, amelyeket ezeken a műveken megpillantunk, mint amilyeneket később látni fogunk a sorozatában Entitásoksem nemzetséget, sem fajt nem határoztak meg: nyilvánvaló példa a Hieronymus Bosch iránti tiszteletük. Hasonló motívumok jelennek meg rajzain is, olyan médiumot, amelyet mindig is művelt, és amelyhez tudta, hogy nagyon tehetséges.

Aurèlia Muñoz, Hódolat Jerónimo Boscónak, 1971. Gyűjtemény Provinciehuis Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch. Fotó: Fatima Sanz

Macramé a hatvanas évek végén érkezett, és lehetővé tette számára a kötetek felfedezését és a környezet módosítását csomókon keresztül. Az övével csomózott szobrok Elhagyta a falat a felfüggesztés érdekében, és ezt úgy tette, hogy nem hagyta figyelmen kívül a monumentalitást, legyen szó szizálból, jutából vagy pamutból. Köztük az övék Entitásokazok a kollektív és kétértelmű lények, amelyek a kiállítás címét adják – Muñoz egyenrangúan értékelte az élő és élettelen világot – vagy Hullámokamelyek a tenger hullámait idézik. A Reina Sofia lehetőséget ad arra, hogy megnézzük, hogyan születnek ezek a darabok aprólékos előkészítés eredményeként: rajzok, minták, modellek, amelyeket esetenként építészekkel vagy mérnökökkel közösen terveznek.

A 2. szoba látképe: A csomós szobor Fénykép: Fátima Sanz
Aurelia Muñoz. Àguila Beix, 1977. The Museum of Modern Art, New York. Építészeti és Formatervezési Alapok Bizottsága, 2018. Fotó: Fátima Sanz

A kiállításon először rendkívüli Tenyér és archív anyagaik szintén nem kerülnek nyilvánosságra, köztük a kényes makettek a Kite-madarakamelyeket az eredeti dokumentáció alapos kutatása után a MACBA-ban rekonstruáltak. Muñoz nagy jelentőséget tulajdonított folyamatai megtestesülésének.

Ez a sorozat, amely egy szobában látható, amelyben ők a főszereplők, csónakgyártáshoz és kültéri kiállításra használt vászonból készült, bár ma természetvédelmi okok érvényesülnek, hogy ez ne legyen így. Anyaguk lecserélése mindenesetre nem jelentené az elképzeléseik átalakítását: ezek a darabok más fátyol és rögzítési módok átvételével reprodukálhatók: len- vagy selyemszálak, ólomsúlyok, alumínium bálnák. A katalán kipróbálta a térhajlítás lehetőségeit, miközben felidézte gyermekkorában a csokornyakkendőkészítés közös hobbit, vagy Da Vinci kísérleteit, akinek rajzával tiszteleg.

Aurèlia Muñoz, Ocell estel B1 (B1 madár-üstökös) (1981-1982). Textilművészeti és kortárs kárpitgyűjtemény, Sant Cugat városi tanács, Barcelona. Fotó: Fatima Sanz

A könnyedség felé vezető úton kézi készítésű papírral készült alkotásai következtek, vízben szétesett len- és pamutszálak felhasználásával. Sokszor átvette a könyvek formáját, amelyek önmagukban tárgyként és tudásközvetítő eszközként érdekelték. Azáltal, hogy légivé tették őket, valami madárszerűek voltak; máskor absztrakt eredménnyel nyomon követte a rájuk írt jeleket, vagy ellátta őket a Kolumbusz előtti quipu regisztrációs rendszer nyomaival.

A kiállítás egyik legvonzóbb fejezete pedig a tengernek szól – Aurèlia nagyszerű búvár volt, és, emlékezzünk, a természet létfontosságú szerelmese. A nyolcvanas-kilencvenes években ezzel a kézzel készített papírral tengeri entitásokat dolgozott ki: úgy képzelte, hogy a munka úgy is megközelíthető. víztechnikateret adva a fürdőknek, a festékeknek és a mosásnak. Hagyatékának többi részéhez képest ezeknek a kompozícióknak a formátuma, olykor algák vagy kökörcsin, lecsökkent – ​​akár töredéknek is tűnhet –, hangszínük pedig nem is lehetne csábítóbb.

Ismét élő darabokról van szó, amelyek textúrájukat és léptéküket tekintve annyira különböznek a többitől, mint bármely ökoszisztéma tagjai.

Aurelia Muñoz. Hieroglifa, 1988. Mariano Yera gyűjtemény. Fotó: Fatima Sanz
Aurèlia Muñoz, Elemek papíron készült művekhez, 1986

„Aurèlia Muñoz. Entes”

NEMZETI MÚZEUM REINA SOFÍA MŰVÉSZETI KÖZPONT. MNCARS

c/ Santa Isabel, 52 éves

Madrid

2026. április 29-től szeptember 7-ig

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
