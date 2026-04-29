Aurèlia Muñoz tudást termel

Életében igen jelentős sikereket ért el, nemzetközi szinten is – munkái a MoMA gyűjtemények részét képezik –, 1982-ben a Palacio de Cristal kiállítást szentelt neki, retrospektívnek tervezett, jól emlékezetes, de utolsó éveiben és 2011-es halála után Aurèlia Muñoz részben kiszorult, különösen az új generációk számára. Produkciójának terjesztésében a közelmúltban nagyon fontos szerepet kapott a José de la Mano galéria, amely a művésznő lányának, Silvia Ventosa szavaival élve visszahelyezte a térképre és azon munkálkodott, hogy a magángyűjteményekből származó alkotásokat a nagyközönség számára is kiállíthassák, és egy részük intézményi alapokhoz is eljuthasson.

Az erőfeszítések meghozták gyümölcsüket: 2024-ben a Grau-Garriga Központ bemutatott műveiből egy válogatást, alternatív olvasmányokat ajánlva belőlük az ökológiai válsággal vagy a kézművesség posztdigitális újjáéledésével kapcsolatban, a Reina Sofía Múzeum pedig a barcelonai MACBA látogatása előtt ad otthont az „Entes with Cooperation with Manuelaionu” című antológiának. Ventosa.

Egybeesik születésének századik évfordulójával, és számos kihívással jár: a művész megértette, hogy mind az alkotói folyamatai, mind pedig maguk az alkotások ismeretszerzési módok, és összeállításai is összeállíthatók, amelyek a jelenlegi műfajok darabjaitól eltérő muzeográfiai megoldásokat igényelnek. Kreatív dimenziót jelentenek, és lehetővé tették alkotásaik tanulmányozását az utolsó pillanatig.

Muñoz szobrásznak tartotta magát, de a kiállítás fényében teljes művészként értékelhetjük, aki nem állított fel határokat vagy hierarchiákat a tudományágak között, bár minden technikát tisztelettel tanulmányozott. Elhivatottsága az ismert vagy ősi anyagok és módszerek felhasználására, valamint a kortárs művészet velük való létrehozására vezetett abban az időben, ahogyan más művészekkel és alkotókkal folytatott kórusmunkája is megkérdőjeleződött. A munkatársakkal is, különösen a női munkatársakkal, mint például Josefina Salazar, akik rendszeresen és nélkülözhetetlenek az anyagaik kezelésében, amelyek a legkönnyebb és a legnehezebb, az átlátszatlan és az átlátszó között mozognak.

Nagyon eltérőek és gazdagok, részben a kiállítási katalógusban gyűjtik össze azokat az olvasatokat, amelyekből munkája elemezhető (műszaki, filozófiai, mérnöki, környezeti), de mindenesetre háromdimenziós alkotásainak alapvető megértése, mint élő darabok, amelyek összeállítva átalakulnak, és módosítják a körülöttük lévő teret; Ventosa kifejezésével, Úgy jönnek ki a dobozból, mint a tőkehal (lakás) és fel kell ébresztened őket. Miután feltámadnak, entitásokká, karakterekké válnak, makrótotemek ill sárkánymadarak; A mélyben mindegyik a világ absztrakciója.

Az időrendi sorrendet és a darabok közötti formai és esztétikai rokonságot ötvöző kiállítás a folyamatait és modelljeit dokumentáló fényképekkel kezdődik – Muñoz fontos fotósokkal, köztük Català-Rocával együttműködve azonnal bemutatja első hímzését és nyomatait.

A barcelonai nő, aki kezdetben autodidakta volt, későn, harmincas évein túl döntötte el, hogy a művészetnek szenteli magát, de ennek minden következményével együtt. Tanulmányozni kezdte a népi és történelmi hímzést, Miró, Magritte vagy Klee vásznak kompozíciós tagolását, és ezeket az utalásokat rajzokba, kollázsokba, festményekbe, összeállításokba és erőteljes nyomtatott anyagokba foglalta össze, különösen a fali kárpitokban, amelyek a hagyományostól eltérően szobrászati ​​dimenzióval rendelkeznek, és olykor egészen más anyagokból készülnek, mint a gyapjúból. Öltései ecsetvonások, de a lények, amelyeket ezeken a műveken megpillantunk, mint amilyeneket később látni fogunk a sorozatában Entitásoksem nemzetséget, sem fajt nem határoztak meg: nyilvánvaló példa a Hieronymus Bosch iránti tiszteletük. Hasonló motívumok jelennek meg rajzain is, olyan médiumot, amelyet mindig is művelt, és amelyhez tudta, hogy nagyon tehetséges.

Macramé a hatvanas évek végén érkezett, és lehetővé tette számára a kötetek felfedezését és a környezet módosítását csomókon keresztül. Az övével csomózott szobrok Elhagyta a falat a felfüggesztés érdekében, és ezt úgy tette, hogy nem hagyta figyelmen kívül a monumentalitást, legyen szó szizálból, jutából vagy pamutból. Köztük az övék Entitásokazok a kollektív és kétértelmű lények, amelyek a kiállítás címét adják – Muñoz egyenrangúan értékelte az élő és élettelen világot – vagy Hullámokamelyek a tenger hullámait idézik. A Reina Sofia lehetőséget ad arra, hogy megnézzük, hogyan születnek ezek a darabok aprólékos előkészítés eredményeként: rajzok, minták, modellek, amelyeket esetenként építészekkel vagy mérnökökkel közösen terveznek.

A kiállításon először rendkívüli Tenyér és archív anyagaik szintén nem kerülnek nyilvánosságra, köztük a kényes makettek a Kite-madarakamelyeket az eredeti dokumentáció alapos kutatása után a MACBA-ban rekonstruáltak. Muñoz nagy jelentőséget tulajdonított folyamatai megtestesülésének.

Ez a sorozat, amely egy szobában látható, amelyben ők a főszereplők, csónakgyártáshoz és kültéri kiállításra használt vászonból készült, bár ma természetvédelmi okok érvényesülnek, hogy ez ne legyen így. Anyaguk lecserélése mindenesetre nem jelentené az elképzeléseik átalakítását: ezek a darabok más fátyol és rögzítési módok átvételével reprodukálhatók: len- vagy selyemszálak, ólomsúlyok, alumínium bálnák. A katalán kipróbálta a térhajlítás lehetőségeit, miközben felidézte gyermekkorában a csokornyakkendőkészítés közös hobbit, vagy Da Vinci kísérleteit, akinek rajzával tiszteleg.

A könnyedség felé vezető úton kézi készítésű papírral készült alkotásai következtek, vízben szétesett len- és pamutszálak felhasználásával. Sokszor átvette a könyvek formáját, amelyek önmagukban tárgyként és tudásközvetítő eszközként érdekelték. Azáltal, hogy légivé tették őket, valami madárszerűek voltak; máskor absztrakt eredménnyel nyomon követte a rájuk írt jeleket, vagy ellátta őket a Kolumbusz előtti quipu regisztrációs rendszer nyomaival.

A kiállítás egyik legvonzóbb fejezete pedig a tengernek szól – Aurèlia nagyszerű búvár volt, és, emlékezzünk, a természet létfontosságú szerelmese. A nyolcvanas-kilencvenes években ezzel a kézzel készített papírral tengeri entitásokat dolgozott ki: úgy képzelte, hogy a munka úgy is megközelíthető. víztechnikateret adva a fürdőknek, a festékeknek és a mosásnak. Hagyatékának többi részéhez képest ezeknek a kompozícióknak a formátuma, olykor algák vagy kökörcsin, lecsökkent – ​​akár töredéknek is tűnhet –, hangszínük pedig nem is lehetne csábítóbb.

Ismét élő darabokról van szó, amelyek textúrájukat és léptéküket tekintve annyira különböznek a többitől, mint bármely ökoszisztéma tagjai.

„Aurèlia Muñoz. Entes”

NEMZETI MÚZEUM REINA SOFÍA MŰVÉSZETI KÖZPONT. MNCARS

c/ Santa Isabel, 52 éves

Madrid

2026. április 29-től szeptember 7-ig