Szenzáció: itt vannak Ridley Scott posztapokaliptikus sci-fijének legelső, lélegzetelállító képei

2026.04.29.

Ridley Scott visszatér a csillagok közé

A veterán, mégis elképesztően energikus Ridley Scott egy új, posztapokaliptikus sci-fi-vel tér vissza a reflektorfénybe. A The Dog Stars első hivatalos fotói azt jelzik, hogy a rendező még mindig keresi és tágítja a műfaj határait. A képeken egy különös, mégis reményteli világ bontakozik ki, amelyben a túlélés és a gyengédség egyszerre kapnak helyet. A hangulat nem a szokásos, szürke disztópiát idézi, hanem egy tiszta, meleg fényben úszó, hetvenes éveket idéző vizualitást. Ez a választás már most különbözteti a filmet az utóbbi évek posztapokaliptikus termésétől.

A történet ígérete és a regény forrása

A film Peter Heller nagy sikerű, magyarul A kutyacsillagok néven ismert regényét dolgozza fel, amelyben Hig, a világjárványt túlélő pilóta egy elhagyott repülőtéren húzza meg magát. Társa egy hűséges kutya, egy 1956-os Cessna, és a zord, de megbízható Bangley nevű szomszéd. Amikor Hig egy titokzatos rádiójelet fog, a kíváncsiság és a remény felülírja a félelmet. A férfi elindul, hogy a megszokott biztonsági körön túl is válaszokat találjon, és talán újraértelmezze, mit is jelent ma az otthon. A történet a magány, a bizalom és az újjáépülő emberi közösség témáit kormányozza egy személyes, mégis epikus út mentén.

„A csendet nem a halál hozta, hanem a túlélés; a remény pedig a rádióból **zúg** vissza.”

Fényben úszó posztapokalipszis

Az első képek meglepően világos, meleg tónusokat mutatnak, mintha a kamera a hiány helyett az életet keresné. Scott a poros, napfényes paletta felé fordul, amely a western és a hetvenes évek road-movie-inak szellemiségét idézi. A tájban egyszerre van üresség és tágasság, mintha a horizont maga is a remény mértékét jelölné ki. A „világvége” így kevésbé romhalmaz, sokkal inkább a kezdet végtelen, nyugtalanítóan szép terei.

A képekben hangsúlyos a vakító **napfény** és a széles, **légies** kompozíció.

Gyakori motívum a kis Cessna, a szabadság és a **sebezhetőség** törékeny **jelképe**.

A kutya mint érzelmi **iránytű** folyamatosan jelen van a túlélés **képletében**.

Jacob Elordi borostás, fáradt, mégis **eltökélt** arca a karakter útját **sugallja**.

Josh Brolin és Margaret Qualley közti dinamika **ellentéteket** és finom **szövetségeket** ígér.

Szereposztás, amely önmagában esemény

A főszerepben Jacob Elordi látható, aki itt a sebezhető, mégis karizmatikus Higet testesíti meg. Partnerként Josh Brolin kemény, túlélői pragmatizmussal súlyozza a történetet. Margaret Qualley jelenléte érzelmi és karakterbeli finomságot ígér a kietlen közegben. A mellékszereplők között ott van Guy Pearce, akivel Scott már dolgozott korábban, és Benedict Wong, aki szintén a rendező visszatérő kollégája. A névsort az ifjú Alara-Star Khan teszi teljessé, új, friss hanggal kiegészítve a nagyágyúk között.

Vizuális világ: első hivatalos képek

A közzétett fotók egyszerre mesélnek karakterről és hangulatról, és mintha a levegő is sűrűbb lenne bennük.

Egy régi Scott-univerzum árnya és a mostani **fény** találkozása ad különös **íz**-t.

Elordi tekintetében egyszerre van **félelem** és csendes **eltökéltség**.

Brolin jelenléte nyers, mégis **védelmező** erőt **áraszt**.

Qualley nézése a törékeny **bizalom** és az újrakezdés **feszültségét** hordozza.

A kis gép egyszerre **menedék** és állandó **kockázat** az égen.

Mit remélhetünk az adaptációtól?

Ha Scott hű marad Heller érzelmesen feszes szövetéhez, a film képes lehet az akció és a líra egyensúlyát megtalálni. A kutya–ember kapcsolat mint érzelmi mag végigvezethet a legkeményebb helyzeteken. A képek alapján a rendező a túlélés hétköznapi gesztusait – víz, tűz, menedék – emeli filmszerű rituálékká. Az apró döntésekből épülő dráma így a csönd és a tér segítségével válhat katartikus moziélménnyé.

Megjelenés és várakozás

A The Dog Stars Franciaországban 2026. augusztus 26-án érkezik, és a nemzetközi forgalmazás részletei hamarosan követhetők lesznek. Ridley Scott újfent bizonyítja, hogy a kor nem gát, hanem tapasztalat, amely friss nézőponttal párosul. Ha a képek hangulata a vásznon is kitart, a film az év egyik legérzékenyebb és leglátványosabb posztapokaliptikus munkája lehet. A kérdés már csak az, hogy a remény finom fénye meddig képes áttörni a világvége porát.